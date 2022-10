Le directeur exécutif de la bibliothèque du parc La Grange deviendra le nouveau directeur de la bibliothèque publique de St. Charles – Shaw Local

Le directeur général de la Bibliothèque publique du parc La Grange a été embauché comme nouveau directeur du Saint-Charles Bibliotheque publique.

Le 12 octobre, les administrateurs du conseil d’administration de la bibliothèque St. Charles ont voté à l’unanimité pour embaucher Kate Buckson avec un salaire de départ annuel de 125 000 $. Buckson, qui est directeur exécutif de la bibliothèque publique de La Grange Park depuis août 2015, commencera le 7 novembre.

Buckson a également travaillé à la bibliothèque publique de Westmont pendant 11 ans dans divers rôles, notamment directeur adjoint, coordinateur du marketing et associé de la fonction publique. Elle est administratrice du canton de Big Rock depuis mai.

Buckson remplace Edith Craig, qui a soumis en avril une lettre de démission annonçant qu’elle démissionnait après plus de cinq ans à ce poste. Son dernier jour était fin avril.

Craig a été embauché en septembre 2016 avec un salaire de départ annuel de 108 000 $. L’embauche de Craig a suscité la controverse parmi certains membres du personnel parce qu’elle n’avait pas d’expérience antérieure en tant que directrice de bibliothèque. Dans un e-mail adressé au personnel de la bibliothèque après l’embauche de Craig, le président du conseil d’administration de l’époque, Tory Haines, a reconnu que l’une des principales préoccupations des membres du personnel était son manque d’expérience en tant que directrice.

“Le conseil a placé l’expérience très bas sur notre liste de priorités”, avait déclaré le courrier électronique de Haines en réponse aux préoccupations du personnel à l’époque. « Notre directeur précédent avait un excellent curriculum vitae et une vaste expérience, mais il ne convenait pas à notre bibliothèque. »

Comme la bibliothèque publique de Saint-Charles, la bibliothèque publique du parc La Grange est une bibliothèque de district et son propre organisme fiscal.

“Elle a donc l’expérience de ce type de bibliothèque”, a déclaré le président du conseil d’administration de la bibliothèque St. Charles, Robert Gephart, après la réunion. “Nous cherchions quelqu’un pour nous accompagner dans cette prochaine étape. Nous sommes ravis qu’elle vienne à bord ici.

Pendant son mandat de directrice, Craig a supervisé la rénovation et l’agrandissement de 18,6 millions de dollars de la bibliothèque, qui a ouvert ses portes au public en juillet 2021. Ce même mois, la majorité des employés de la bibliothèque ont déposé une demande pour former un syndicat par l’intermédiaire de la Fédération américaine d’État, Conseil des employés du comté et de la municipalité 31.

Plus tôt cette année, la bibliothèque a fermé les visites en personne pendant plus de deux semaines après que des menaces ont été proférées contre des employés pour avoir suivi les exigences de l’État en matière de masques d’intérieur qui étaient en place à l’époque.

Un groupe de plus de trois douzaines de personnes en janvier a protesté contre la décision de la bibliothèque de suivre le mandat du masque d’intérieur à l’échelle de l’État. Les employés ont également reçu “des centaines de communications”, dont certaines comprenaient des commentaires menaçants, ont précédemment déclaré des responsables.

Bon nombre de ces communications et messages menaçaient une forme de représailles physiques contre la bibliothèque, y compris des déclarations selon lesquelles de grands groupes démasqués entreraient dans la bibliothèque, selon un message sur le site Web de la bibliothèque.

Lorsqu’elle a rouvert ses portes début février, un agent de sécurité a été mis en place à l’entrée de la bibliothèque pour faire respecter la politique des masques COVID-19.