Le directeur exécutif de DeKalb Chamber termine son programme d’études supérieures – Shaw Local

DeKALB – Matt Duffy, directeur exécutif de la chambre de commerce DeKalb, a récemment obtenu son diplôme du programme de bourses Business Leads de la US Chamber of Commerce Foundation, destiné à établir des liens pour relever les défis de la main-d’œuvre.

Duffy a obtenu son diplôme du programme de bourses lors d’une cérémonie le 28 octobre à Austin, au Texas, selon un communiqué de presse.

Il a été sélectionné avec 34 autres dirigeants de chambres d’État et locales, des professionnels du développement économique et des dirigeants d’associations pour participer au programme.

Duffy fait partie d’un réseau de plus de 200 chambres nationales et associations d’État qui s’engagent dans des initiatives d’éducation et de main-d’œuvre.

Le programme de bourses Business Leads forme et équipe les dirigeants des chambres de commerce nationales et locales, des agences de développement économique et des associations professionnelles avec des ressources, un accès à des experts et un réseau de pairs pour renforcer leur capacité à relever les défis les plus urgents en matière d’éducation et de main-d’œuvre dans leur Région.

Pour plus d’informations, visitez le programme businessleads.uschamberfoundation.org/.