Le directeur exécutif de BFI, RK Sacheti, décède avec un arrêt cardiaque après la bataille de Covid-19

Doyen de l’administration sportive olympique indienne et directeur exécutif de la Fédération indienne de boxe (BFI), Raj Kumar Sacheti, est décédé mardi matin. Il a été admis dans un hôpital alors qu’il combattait Covid-19 avant de subir un arrêt cardiaque. Sacheti était originaire d’Alwar, au Rajasthan et avait 55 ans. Comptable agréé de profession, il a joué un rôle déterminant dans le retournement du visage de la boxe indienne et dans son ascension. Sacheti était considéré comme le recueil de gestion du sport le plus compétent de l’Inde et l’un des meilleurs administrateurs sportifs du pays. Il avait été l’architecte de tous les événements sportifs majeurs en Inde au cours des deux dernières décennies. Il est toujours resté à l’écart des projecteurs tout en contribuant silencieusement à la croissance des sports indiens. M. Sacheti était également membre du groupe de travail sur la boxe du Comité international olympique (CIO) pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2021.

«Les administrateurs sportifs les plus fins et les plus passionnés que ce pays ait connus, RK Sacheti était la vie et l’âme de la Fédération indienne de boxe. La boxe indienne atteignant de tels sommets ces dernières années a été en grande partie sa contribution. Il nous manquera terriblement. La boxe lui manquera. Le sport indien lui manquera. Repose en paix, mon cher ami. Nous serons toujours fiers de vous », a déclaré le président de la BFI, Ajay Singh.

Un administrateur sportif vétéran était également l’Asst. Co-secrétaire de l’Association indienne des Jeux Olympiques, président du GTCC des Jeux nationaux de Meghalaya et appel aux joueurs et entraîneurs.

