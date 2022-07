Le directeur d’une école du Texas conteste les conclusions sur la fusillade dans une école

Le directeur de l’école du Texas où la fusillade la plus meurtrière du pays en une décennie s’est produite mercredi a contesté certaines conclusions clés d’un rapport législatif sur l’attaque, notamment que les portes étaient restées déverrouillées et que les règles étaient appliquées de manière laxiste.

Dans une déclaration publiée par son avocat, Mandy Gutierrez a rejeté la conclusion d’un comité législatif selon laquelle une “culture de complaisance” en matière de sécurité à l’école primaire Robb à Uvalde a permis à un homme armé d’entrer dans l’école et de tuer 19 enfants et deux enseignants. Elle a également déclaré que la serrure de la porte de la classe de quatrième année où la fusillade du 24 mai s’était produite fonctionnait lorsqu’un gardien l’a vérifiée la nuit précédente.

Le surintendant de l’école Hal Harrell a suspendu Gutierrez avec salaire lundi dans l’attente d’un examen des performances concernant la sécurité de l’école.

Le rapport législatif a blâmé le plus les organismes d’application de la loi locaux, étatiques et fédéraux, qui ont mis plus d’une heure pour entrer dans la salle de classe où se trouvait le tireur et le tuer alors que les parents à l’extérieur de l’école suppliaient les agents de faire quelque chose et les répartiteurs ont pris 911 appels de à l’intérieur de l’école. Des images de surveillance de policiers en gilets pare-balles circulant dans le couloir pendant que le tireur commettait le massacre ont provoqué la colère des familles des victimes, qui ont demandé des comptes.

Dans la déclaration adressée aux trois membres du comité de la Maison du Texas qui a publié le rapport après son enquête, Gutierrez a également déclaré que l’enseignant responsable de la classe où la fusillade s’était produite s’était plaint que parce que la seule imprimante de l’école se trouvait dans sa classe, d’autres enseignants souvent interrompu son enseignement pour déverrouiller la porte afin qu’ils puissent récupérer leurs documents imprimés.

Quant aux informations selon lesquelles la porte devait être fermée avec force pour engager le loquet verrouillé, Gutierrez a déclaré: “C’est l’état de nombreuses portes dans un bâtiment vieillissant.” Elle a également déclaré que ni elle ni ses prédécesseurs ne se souvenaient que l’enseignant de la classe se soit plaint que la porte ne se fermait pas.

Gutierrez a contesté que le Wi-Fi inégal de l’école ait empêché le personnel de l’école de recevoir une alerte en cas de violation de la sécurité.

Enfin, elle a rejeté la conclusion selon laquelle la complaisance s’était installée en raison des blocages fréquents provoqués par les poursuites à proximité des forces de l’ordre contre les migrants tentant de fuir.

“Nous avons été formés pour traiter chaque alerte de n’importe quel organisme d’application de la loi comme une situation à fort potentiel de dégénérer en un épisode dangereux pour les étudiants, les enseignants et les administrateurs”, a-t-elle déclaré dans le communiqué publié par l’avocat Ricardo Cedillo de San Antonio.

Gutierrez a déclaré que son dernier examen des performances l’avait qualifiée de «réussie» à créer «un environnement scolaire sûr qui assure le bien-être social, émotionnel et physique du personnel et des élèves».

“Je vivrai avec l’horreur de ces événements pour le reste de ma vie”, a-t-elle conclu. «Je veux garder mon emploi non seulement pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mais pour pouvoir continuer à être en première ligne pour aider les enfants qui ont survécu, les familles de toutes les personnes touchées et toute la communauté d’Uvalde que j’aime et que je veux. continuer à protéger.

Terry Wallace, l’Associated Press