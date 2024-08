Le directeur d’une école du Kansas qui a donné des bibles à ses élèves a violé la Constitution, selon l’ACLU

Cet article a été initialement publié dans Réflecteur Kansas.

TOPEKA — Un directeur d’école primaire du Kansas qui a invité un missionnaire chrétien évangélique à distribuer des Bibles aux élèves pendant leur récréation en mai a violé le premier amendement, a averti lundi l’Union américaine pour les libertés civiles du Kansas dans une lettre adressée au district.

Katie Struebing, directrice de l’école primaire East Elementary School de Belleville, une ville de 2 000 habitants, a invité Ben Dreesen, membre de l’organisation chrétienne évangélique Gideons International, à distribuer des Bibles aux élèves pendant la récréation du 7 mai, a écrit Monica Bennett, directrice juridique de l’ACLU du Kansas, dans une lettre publiée lundi. On attribue souvent à Gideons International l’introduction des Bibles dans les chambres d’hôtel américaines.

Avant la visite de Dreesen, Struebing a déclaré au personnel qu’elle visiterait les salles de classe de l’école d’environ 250 élèves pour informer les élèves de « l’homme gentil » qui distribue des Bibles, selon la lettreLes parents d’un étudiant ont informé l’ACLU de la visite de Dreesen.

Bennett a écrit que Struebing avait autorisé Dreesen à entrer dans l’enceinte de l’école pendant les heures de cours, l’avait accompagné pendant qu’il distribuait des Bibles aux élèves et avait impliqué d’autres membres du personnel du district scolaire dans l’affaire. La directrice a prêté sa « crédibilité et son autorité » à Dreesen, « en apposant en fait un sceau d’approbation sur son message et en soumettant les élèves à une atmosphère religieusement coercitive », a écrit Bennett.

De plus, le directeur a violé la propre politique du district scolaire du comté de Republic, qui stipule que les employés du district ne sont pas autorisés à utiliser les salles de classe pour « promouvoir ou transmettre » des points de vue religieux, a écrit Bennett.

L’objectif de la lettre était « d’éduquer et de rappeler au directeur et au district scolaire ce qui est requis en matière de séparation de l’Église et de l’État », a déclaré Bennett à Kansas Reflector.

Le premier amendement et les décisions des tribunaux américains exigent la neutralité des institutions gouvernementales lorsqu’il s’agit d’établir ou de favoriser une religion ou une non-religion.

Struebing a refusé de commenter, dirigeant l’enquête du Reflector vers la surintendante du district scolaire, Tami Knedler, qui n’a pas répondu.

Il s’agit au moins du deuxième incident au Kansas cette année impliquant la distribution de Bibles aux élèves des écoles publiques. En avril, les employés du district scolaire du comté de Butler ont informé les parents qu’ils avaient l’intention d’inviter les missionnaires Gideon à distribuer des Bibles aux élèves de l’école élémentaire Bluestem, selon la lettre. Les responsables du district ont donné aux parents la possibilité de dispenser leurs enfants de la visite s’ils fournissaient des autorisations signées.

« Après avoir reçu des critiques, notamment de la part de parents chrétiens, invoquant la clause de séparation de l’Église et de l’État du Premier Amendement, le district est revenu sur sa décision », a écrit Bennett.

Le public est au courant de la loi en ce qui concerne la religion dans les écoles publiques, donc les responsables des écoles devraient également être au courant de la loi, a déclaré Bennett au Reflector. Dans la lettre, elle fait référence à une Étude 2021 et un Enquête 2019 Cela indique que la majorité des Américains ne croient pas que les écoles publiques devraient influencer les croyances religieuses.

« Il est important de souligner que nos lois reconnaissent le droit des individus à pratiquer ou non un culte selon leur propre conscience, et ils ont le droit de transmettre leurs croyances à leurs enfants », a déclaré Bennett.

Les districts scolaires devraient respecter cela, a-t-elle déclaré.

« L’ACLU du Kansas vous déconseille fortement d’accueillir des missionnaires dans les cours d’école pour distribuer des Bibles à l’avenir », indique la lettre.

