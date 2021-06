Le directeur d’une école américaine tente d’empêcher le major de promotion de parler de l’identité queer, suscitant l’indignation

Un élève d’une école du New Jersey aux États-Unis a affirmé que son directeur d’école avait tenté de censurer son discours d’adieu, qui incluait des détails sur son identité homosexuelle et ses combats contre la santé mentale récemment. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, Bryce Dershem, 18 ans, est vu prononçant son discours lorsqu’un homme, apparemment le directeur de l’école monte sur le podium et est vu emporter avec lui le morceau de papier contenant le discours de Bryce. ainsi que le microphone qu’il retire du support.

La vidéo complète, également publiée sur Youtube par le père de Bryce, Michael Dershem, montre le premier en train de commencer son discours alors qu’il décrit ses expériences en tant qu’élève du secondaire et tout comme il mentionne comment il « Après que je sois devenu homosexuel en première année, je se sentait si seul. Je ne savais pas à qui m’adresser », son microphone est coupé et le directeur, Robert Tull, est venu derrière lui. S’adressant à The Inquirer, Bryce, diplômé de l’Eastern Regional High School à Voorhees, a déclaré que Tull avait pris son discours et « l’a froissé en boule devant moi. » Il a déclaré que M. Tull « a souligné un discours pré-approuvé qu’ils avaient essentiellement écrit pour moi et a dit: » Vous lisez ceci, ou rien d’autre. « »

Découvrez le discours complet de Bryce ici.

On voit Bryce s’adapter un peu au développement alors qu’on lui remet un nouveau microphone ainsi que le nouveau morceau de papier contenant le discours « approuvé ». Mais ensuite, il poursuit en disant: «Comme je disais….» et continue son discours original de mémoire.

S’adressant à CBS News, Bryce a déclaré que son directeur lui avait dit que « mon discours de remise des diplômes n’était pas ma séance de thérapie ». Je ne pourrai pas parler à la remise des diplômes. »

Plusieurs utilisateurs de Twitter se sont également indignés de la manière évidente dont Bryce semblait avoir été dissuadé de faire son discours.

Alors montrez votre #vikingpride est-ce que faire taire les jeunes queer qui sont le changement dont le futur a besoin ? Cool cool. Du fond du cœur, pliez-vous, Dr Tull. BRYCE DERSHEM EST UN HÉROS ! #BryceDershem– Emily Monahan fait de son mieux (@dutdutemily) 29 juin 2021

Tant mieux pour Bryce Dershem. Dans ce cas, le principal avait tort. — Debbie Levine (@Debfornow) 29 juin 2021

Le discours de Bryce a également attiré l’attention du gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, qui a tweeté en faveur de l’étudiant.

À Bryce Dershem – je suis si fier de vous pour avoir dit la vérité au pouvoir, et pour votre résilience et votre courage. À tous nos jeunes LGBTQIA + – vous appartenez, vous êtes aimé, et nous continuerons à nous battre à vos côtés pour l’égalité, l’inclusion , et respect.https://t.co/0QzGjbIJqj – Gouverneur Phil Murphy (@GovMurphy) 26 juin 2021

Bryce a passé des mois sous traitement médical pour anorexie. Il aurait déclaré que les autorités avaient déclaré qu' »elles ne voulaient pas que je dise que j’étais homosexuel, car elles disaient que cela exclurait les personnes du public ».

Le surintendant du district scolaire régional du comté de Eastern Camden, Robert S Cloutier, aurait déclaré à CBS News qu’il s’agissait de la procédure pour les discours de tous les étudiants et que ceux convenus et approuvés à l’avance sont conservés sur le podium.

Il a également déclaré à The Inquirer que le district était « engagé dans les initiatives de diversité et d’inclusion » du ministère de l’Éducation du New Jersey.

Bryce, cependant, a contredit la déclaration du surintendant. Il a dit: « Si cela était vrai, auraient-ils essayé de me censurer et de le jouer comme un changement de micro? »

