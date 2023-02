Le directeur d’un zoo mexicain a fait cuire 4 de ses 10 chèvres naines pour le festin du Nouvel An, selon les autorités

Un trio de chèvres naines. (David Jennings/Digital First Media/Boulder Daily Camera via Getty Images)

Le directeur d’un zoo au Mexique est accusé d’avoir cuisiné quatre de ses chèvres naines pour un banquet du Nouvel An.

Les autorités ont déclaré qu’il avait également vendu illégalement un zèbre et que 14 animaux avaient disparu du zoo.

Le directeur, qui a été démis de ses fonctions en janvier, a démenti les informations des responsables.

L’ancien directeur d’un zoo au Mexique a abattu quatre des chèvres naines du zoo et les a préparées pour une fête de fin d’année, ont annoncé mardi les autorités locales.

José Rubén Nava Noriega – qui a été démis de ses fonctions de directeur de Zoochilpan, un zoo de la ville de Chilpancingo – a mis les chèvres naines mâles au menu pour un banquet de décembre au zoo, a déclaré le département de l’environnement et des ressources naturelles de l’État dans un communiqué vidéo.

“Cela a mis en danger la santé des personnes qui les ont mangés, car ces animaux n’étaient pas propres à la consommation humaine”, a déclaré Fernando Ruiz Gutierrez, directeur de la faune au département.

Avant cela, le zoo comptait 10 chèvres naines, et il compte actuellement 520 animaux de 89 espèces différentes, Le média espagnol El Pais a rapporté.

Nava Noriega a été démis de ses fonctions le 12 janvier en tant que directeur, après qu’un cerf évadé qui a été renvoyé au zoo est mort parce que ses blessures n’ont pas été traitées correctement, ont déclaré des responsables.

Une enquête ultérieure sur Nava Noriega a révélé qu’en plus du repas mal avisé qu’il avait donné aux membres du personnel, il avait également échangé illégalement un zèbre et quatre bovins Watusi avec des particuliers, ajoute le département.

Un exemple de l’espèce bovine Ankole-Watusi, vue à Safari West à Santa Rosa du comté de Sonoma, Californie, États-Unis, le 26 octobre 2022. (Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images)

Nava Noriega était censée obtenir trois cerfs rouges et quelques outils et fournitures en échange, mais les matériaux n’ont jamais été retrouvés et la valeur monétaire du cerf était trop faible pour être un commerce équitable, ont ajouté des responsables.

Ángel Almazán Juárez, secrétaire à l’environnement et aux ressources naturelles de Guerrero, a également déclaré que son département avait découvert que plusieurs naissances d’animaux n’étaient pas enregistrées au zoo et qu’il avait faussement enregistré la mort de certains spécimens.

Au moins 14 animaux, dont un coyote, un bébé ara et un jaguar, sont toujours portés disparus, a ajouté Almazán Juárez.

Les responsables n’ont pas précisé s’ils inculperaient officiellement Nava Noriega.

Federico Sariñana, animateur de radio locale a tweeté une vidéo de Nava Noriega répondant au rapport des responsables, dans lequel l’ancien directeur a nié qu’il y ait eu des irrégularités au zoo sous sa direction.

Il a accusé le département de l’environnement de l’État d’avoir lancé une “sale guerre” contre lui et a déclaré avoir informé les responsables de toutes les transactions impliquant les animaux du zoo. Cependant, il a refusé de montrer la documentation des échanges ou de révéler avec qui il a échangé les animaux, affirmant qu’il enfreindrait la loi.

Dans la vidéo, Nava Noriega a également nié avoir ordonné la cuisson des quatre chèvres naines.

Nava Noriega et le département de l’environnement et des ressources naturelles de l’État de Guerrero n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.