Le directeur d’un restaurant italien viré pour avoir menacé le personnel

Un gérant de restaurant italien du Kansas, aux États-Unis, a été limogé après avoir menacé les membres du personnel en leur demandant de montrer des documents s’ils avaient besoin de congés. Le patron aurait perdu patience et aurait commencé à exiger des documents sur les maladies, les décès de chiens ou les crises personnelles.

Le directeur du restaurant Olive Garden avait informé le personnel par e-mail de la fréquence à laquelle les gens s’absentaient du travail. Selon une source d’information basée aux États-Unis, KCTV5, le directeur du restaurant avait demandé par écrit aux membres du personnel que si quelqu’un appelait, “vous pourriez aussi bien sortir et trouver un autre emploi”.

L’explosion inconsidérée du directeur du restaurant, qui a menacé de licencier les travailleurs qui se sont portés malades plus de trois fois au cours du mois suivant, a fait sensation après être devenue virale sur les réseaux sociaux. Si les employés se déclarent malades plus d’une fois par mois, le directeur leur a demandé de travailler ailleurs. Le patron a ensuite donné son propre exemple de ne jamais appeler malade et d’arriver toujours à l’heure malgré un accident de voiture.

Le directeur a écrit : « Si vous êtes malade, vous devez venir nous le prouver. Si votre chien est mort, vous devez le ramener et nous le prouver. S’il s’agit d’une “urgence familiale” et que vous ne pouvez pas le dire, tant pis. Allez travailler ailleurs ». La note disait plus loin : « Savez-vous pendant mes 11 ans et demi à Darden combien de jours j’ai annulé ? Zéro.” Il a poursuivi: «Je suis tombé malade. Une fois, je suis littéralement tombé dans une épave en allant au travail, les airbags se sont déclenchés et ma voiture a été détruite, mais vous savez quoi, je l’ai fait fonctionner, À TEMPS.

Jetez un oeil à la note ci-dessous.

Un représentant d’Olive Garden a déclaré à la chaîne de télévision locale KCTV que le message n’était “pas aligné sur [the] valeurs de l’entreprise ». Ils ont déclaré : « Nous nous efforçons d’offrir un environnement de travail bienveillant et respectueux aux membres de notre équipe ». “Nous pouvons confirmer que nous nous sommes séparés de ce manager”. La chaîne d’information locale KCTV a déclaré que le directeur avait été licencié mardi.

