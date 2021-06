Le directeur d’un lycée de Floride écrit 459 lettres personnelles aux diplômés

DAYTONA BEACH, Floride – Alors que les seniors du lycée de Matanzas participaient à leurs derniers matchs de sport, participaient aux finales, signaient les annuaires des autres et clôturaient leur année scolaire, le directeur Jeff Reaves préparait son dernier adieu à chaque diplômé de 2021.

Depuis le début du mois de mars jusqu’au matin de la remise des diplômes le 2 juin, Reaves a parcouru les relevés de notes, les courriels et ses propres souvenirs pour écrire à la main une note personnalisée à chacun des 459 finissants.

« Je veux être positif pour nos étudiants, surtout à une époque où il y a beaucoup de négativité et d’agitation dans le monde », a déclaré Reaves. « Je voulais faire la lumière sur les étudiants et les encourager alors qu’ils commencent leur prochain voyage dans la vie. »

Ces notes ont été laissées sur le siège bleu et noir de chaque diplômé afin qu’ils puissent les lire avant de traverser la scène et de recevoir leurs diplômes.

« C’était autant pour moi qu’eux, et j’ai eu la chance d’en apprendre davantage sur chaque élève individuellement », a déclaré Reaves. « Il est facile de se laisser prendre par les chiffres, mais ce sont les noms qui comptent vraiment. Je faisais ma part pour les aider à se sentir connectés en tant que communauté et que leur expérience au secondaire soit positive. »

La professeure d’art culinaire Lisa Kittrell a déclaré qu’au cours de ses 15 années à l’école secondaire Matanzas et de ses 25 années dans le domaine de l’éducation, elle n’avait jamais vu un directeur faire quelque chose d’aussi personnel pour les finissants.

« Quand la petite fille, qui était assise dans ma rangée à la remise des diplômes, a ouvert sa note et l’a lu, elle a dit » Wow, je ne peux pas croire qu’il a fait ça et qu’il s’est souvenu de ça à mon sujet « », a déclaré Kittrell. «C’était tellement touchant qu’il l’ait fait pour tous les diplômés. C’était tellement touchant. »

En raison de Reaves et des défis auxquels la classe de finissants a été confrontée au cours de la dernière année avec l’apprentissage en ligne et les nouvelles règles de classe à la suite de la pandémie de COVID-19, a déclaré Kittrell, il s’agissait de la remise des diplômes la plus exceptionnelle qu’elle ait connue à Matanzas.

« Cela montre qu’il se soucie vraiment des étudiants », a-t-elle déclaré. « C’était juste très excitant et très émouvant. »

Pour chaque promotion, a déclaré Reaves, il essaie de travailler dans quelque chose de spécial en fonction de l’année. Dans le passé, il l’a fait à travers des discours, reconnaissant certains étudiants lors de la cérémonie de remise des diplômes et à travers des chansons jouées au début.

En juin 2020, lorsque la pandémie est passée à la vitesse supérieure, les seniors du lycée Matanzas ont obtenu leur diplôme au Daytona International Speedway. L’école a également fait fabriquer des panneaux de cour personnalisés pour chaque élève qui ont été placés sur le terrain de football et filmés par un drone.

« C’est juste pour personnaliser leur expérience au lycée », a déclaré Reaves.

La réponse aux notes personnalisées de Reaves cette année a été positive, et il a dit qu’il se sentait humilié par l’expérience.

« C’était une classe d’étudiants incroyable, et j’ai été honoré de les servir », a déclaré Reaves. « Dans un sens, ils ont perdu cinq quarts. La pandémie a commencé quand ils étaient juniors et cela a eu un impact sur toute leur année senior. »

Dans une publication personnelle sur Facebook sur les notes de remise des diplômes de Reaves jeudi, le vice-président du comté, Joe Mullins, a félicité le directeur pour son dévouement à l’école.

« Le directeur Jeff Reaves est de loin l’une des personnes les plus talentueuses et enthousiastes de notre communauté », a écrit Mullins.