Le directeur d’un groupe de musique d’un lycée d’Alabama touché par la police

Ajoutez « diriger un groupe de lycée » à la liste des choses que les Noirs ne peuvent pas faire sans craindre la violence policière.

Johnny Mims est le directeur du groupe Minor High School à Adamsville, en Alabama, une petite banlieue à l’extérieur de Birmingham, et il a été soumis à plusieurs reprises au Taser d’un policier en raison de son refus d’arrêter la musique. Selon Actualités CBS, Minor High School et PD Jackson-Olin High School ont participé à une exposition de musique du « cinquième trimestre » après le match de football des écoles. Pour ceux qui ne le savent pas, le cinquième quart-temps est une tradition du HBCU qui est essentiellement une bataille de groupes après un match.

Selon WVTM13la Birmingham City School n’autorise pas les cinquièmes trimestres et a publié une déclaration publique disant : « Par mesure de sécurité, les représentations du cinquième trimestre ne sont pas autorisées. »

Alors que la police tentait d’arrêter la musique, Mims a dit au policier tueur « Sortez de ma face ». C’est à ce moment-là que les choses ont dérapé sans raison.

J’ai mes troupes qui arrivent », dit l’officier. Le policier demande alors à Mims d’empêcher les élèves de jouer et dit à Mims : « Vous irez en prison », ce à quoi Mims répond : « C’est cool ».

Ce que vous êtes sur le point de voir ensuite, c’est le résultat trop agressif et violent du défi de Mims via les images de la caméra corporelle.

Comme vous l’avez vu, Mims a été frappé à plusieurs reprises avec le Taser, arrêté et accusé de conduite désordonnée, de harcèlement physique et de résistance à son arrestation. L’avocat de Mims, Juandalynn Givan, a parlé de l’action en justice que lui et son client envisagent d’engager contre le département de police de Birmingham :

« L’objectif n’est pas seulement de demander des dommages-intérêts pour la douleur et les souffrances endurées par le directeur du groupe, mais aussi de faire la lumière sur les problèmes systémiques au sein des forces de l’ordre et de plaider en faveur du changement », a déclaré Givan dans le communiqué, qualifiant l’incident « d’abus alarmant ». de pouvoir et une violation flagrante des droits civils de notre client.

Nous garderons un œil sur cette histoire et vous apporterons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.