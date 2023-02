Le directeur du zoo de Mexico abat des chèvres naines et les sert pour le dîner de Noël

Un ancien directeur d’un zoo du sud du Mexique fait face à de graves accusations d’abattage d’animaux et de trafic de certaines espèces du zoo pendant son mandat. Selon des responsables, l’ancien directeur a abattu quatre des chèvres naines du zoo et les a servies comme dîner lors d’une fête de Noël. Jose Rubén Nava est accusé d’avoir mené une opération odieuse au cours de laquelle il a volé et vendu des centaines d’animaux de Zoológico Zoochilpan à Chilpancingo, la capitale de Guerrero.

Jose Ruben Nava a été limogé de son poste de directeur du zoo local le 12 janvier à la suite de la mort d’un animal. On a découvert plus tard qu’il avait tué un zèbre et fabriqué des armes avec ses os. Non seulement cela, de nombreux animaux ont été sortis clandestinement du zoo et vendus à l’extérieur.

L’accusation la plus alarmante, cependant, a été portée par Fernando Ruiz Gutierrez, le directeur de la faune du département de l’environnement de l’État. Il a affirmé que Nava avait assassiné et rôti quatre des chèvres naines mâles du zoo pour un repas de fin d’année. Il a également déclaré que cela posait également un risque pour la santé de ceux qui consommaient de la viande car les chèvres naines n’étaient pas propres à la consommation humaine.

Tout le scandale a été découvert le 14 janvier lorsqu’un voisin du zoo a vu un cerf blessé avec des morsures de chien et une jambe blessée près de chez lui, selon le quotidien espagnol EL PAS. Le cerf a été transporté à l’hôpital et est décédé quelques jours plus tard. Après l’ouverture d’une enquête, diverses atrocités commises par Nava contre les animaux ont été révélées, selon le rapport.

Les emplacements d’un jaguarundi, d’un coyote, de dix reptiles, d’un bébé ara et d’un faucon à queue rousse restent inconnus, tandis que plusieurs naissances survenues sous la supervision de Nava n’ont pas été enregistrées ou ont été frauduleusement signalées comme des décès, selon des responsables. Le rapport EL PAS mentionne que Nava fait face à des accusations de trafic d’espèces, de mauvais traitements envers les animaux et d’atteintes à la santé.

Cet incident a choqué beaucoup de gens car les responsables du zoo forment généralement un lien de compassion avec les animaux.

Les parties privées qui collectent illégalement des animaux exotiques sont depuis longtemps un problème au Mexique. Pendant des années, les trafiquants de drogue au Mexique ont gardé des lions, des tigres et d’autres créatures sauvages dans des zoos personnels.

