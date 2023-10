Le directeur du village espère revitaliser le parc Agassiz | Actualités, Sports, Emplois

VILLAGE CALUMET — La directrice du village Calumet, Megan Haselden, souhaite que le parc Agassiz redevienne un espace récréatif populaire pour les membres de la communauté. L’une de ses visions du parc, dit-elle, est de voir des enfants y jouer et des familles pique-niquer.

« J’espère qu’à l’avenir, je pourrai faire en sorte que le parc soit ouvert toute l’année. » » dit Haselden.

Son objectif est de fournir une connexion Wi-Fi gratuite au parc et de permettre aux étudiants locaux d’utiliser le pavillon comme zone d’étude.

« J’ai de jolies idées pour le parc », dit-elle, « Mais comme tout, il faut du temps pour se concrétiser. »

Haselden a déclaré que de nombreux résidents lui avaient dit que personne n’utilisait le parc.

Raven Bromley, diplômée des écoles CLK en 2020, a déclaré qu’en grandissant, elle et ses amis n’utilisaient pas le parc, sauf occasionnellement pendant les matchs de football du lycée. Ils savaient qu’il s’appelait parc Agassiz, a-t-elle dit, et que techniquement c’était un parc public, mais ils savaient également qu’il n’était jamais utilisé.

« Nous n’y sommes jamais allés » » dit Bromley. « Même si l’école était juste là, nous n’y sommes jamais allés et n’avons jamais fait quoi que ce soit. »

Bromely a déclaré que les seules fois où elle et ses amis visitaient le parc, c’était pendant les matchs de football.

« Si vous n’étiez pas dans le match de football et que vous essayiez de vous échapper pendant une minute, vous alliez simplement au parc, mais c’était à ce moment-là qu’ils avaient des bancs et des trucs là-bas. »

Les bancs rendaient le parc plus accueillant, dit-elle, mais ils ont été retirés il y a plusieurs années et elle ne se souvient pas que le parc ait jamais eu de tables de pique-nique.

« En fait, il n’y a plus de bancs depuis longtemps », dit-elle.

Bromley a déclaré qu’elle avait toujours utilisé le parc comme sentier allant du village à l’école, ajoutant que deux sentiers différents menaient à la porte de l’école et que c’était tout ce pour quoi elle avait utilisé le parc.

À l’origine, le parc, conçu par le paysagiste et urbaniste de la Nouvelle-Angleterre Warren H. Manning, était nettement plus grand qu’il ne l’est aujourd’hui.

Une étude du parc publiée par le National Park Service a décrit l’espace d’origine comme une étoile à huit faces avec une statue d’Alexander Agassiz en son centre. Le centre de l’étoile est situé plein est de l’intersection des rues Portland et Fourth Street, à environ 450 pieds. Les chemins s’étendent du centre de l’étoile jusqu’à chacune des rues latérales entrant dans Fourth Street (c’est-à-dire Scott, Portland, Oak et Elm). À l’est et au sud du centre, une série d’allées bordées d’arbres de peupliers de Lombardie rayonnent vers la ligne est du parc et servent à définir les parterres de fleurs. Le long de la ligne est du parc se trouve une longue double rangée de peupliers de Lombardie, avec d’autres parterres de fleurs immédiatement à l’est. En décalant le centre de l’étoile, Manning a obtenu une variété de tailles pour les espaces entre les différentes voies. À l’extrémité est, les coins sont de petits parterres de fleurs intimes et couverts d’arbres. Du côté de la ville, ou à l’ouest, de grands espaces ouverts entre les sentiers créaient des zones facilement reconnaissables où les pique-niqueurs et les joueurs de ballon, par exemple, seraient séparés par des sentiers. Les arbres plantés le long des sentiers allant de la ville au centre étaient dédiés aux hommes locaux qui avaient servi pendant la Première Guerre mondiale.

Le rapport indique que le parc était un endroit populaire pour les concerts de musique, les événements sportifs (il possédait autrefois un court de tennis et un terrain de baseball), l’observation des oiseaux et simplement pour la promenade, mais il est tombé en désuétude après 1950, lorsque le parc n’était plus utilisé. plus longtemps entretenu.







