Le directeur du village de Carpentersville démissionne pour occuper un nouvel emploi – Shaw Local

Après près de quatre ans en tant que directeur du village de Carpentersville, Eric Johnson passe à autre chose.

Le résident de Carpentersville, âgé de 39 ans, a annoncé jeudi qu’il avait accepté un nouvel emploi au Fox River Water Reclamation District, également connu sous le nom de FRWRD. En tant que directeur du village, le salaire annuel de Johnson était de 156 500 $. Son salaire en tant que directeur exécutif du FRWRD sera de 180 000 $.

Son dernier jour avec le village sera le 2 décembre. Il commencera son nouveau travail le 5 décembre.

“Ce fut une expérience très enrichissante”, a déclaré Johnson à propos de son temps en tant que directeur du village de Carpentersville. « Ce n’était pas une décision facile de faire la transition, mais je suis ravi de la prochaine étape.

Eric Johnson (Fourni par le village de Carpentersville)

“C’est un peu doux-amer”, a-t-il ajouté. « Nous avons un bon groupe d’officiels et d’employés à Carpentersville. Ça va me manquer de travailler avec eux.

Au cours de son mandat, Johnson a travaillé avec le personnel du village pour pourvoir des postes vacants et pour créer un sentiment d’appartenance à la communauté grâce à divers événements communautaires. Le village a également émergé dans une position financièrement plus solide après le choc de la pandémie de COVID.

“Eric a bien et fidèlement servi notre village pendant près de quatre ans, période au cours de laquelle nous avons vu une croissance sans précédent et de nouvelles opportunités de développement”, a déclaré le président du village de Carpentersville, John Skillman.

Il a ajouté que Johnson promouvait un environnement de travail stable et encourageait la transparence et la communication.

Le départ de Johnson intervient alors qu’un promoteur pourrait chercher à construire un entrepôt à l’angle sud-est des routes Randall et Binnie.

Le développement potentiel a suscité une forte opposition de la part des résidents et de West Dundee voisin. Lors d’une journée portes ouvertes jeudi, des représentants du promoteur ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de soumettre une proposition formelle pour le projet ou l’annexion à Carpentersville avant le début de 2023.

Johnson remplacera Robert Trueblood en tant que directeur exécutif de FRWRD. Trueblood prend sa retraite après 16 ans au sein de l’agence, a déclaré le président du conseil d’administration du FRWRD, Benjamin Bernal.

Bernal a déclaré que Johnson avait été sélectionné après une recherche nationale en raison de son expérience en tant que directeur de village.

Le Fox River Water Reclamation District fournit des services de traitement des eaux usées à plus de 200 000 personnes à Elgin, South Elgin, West Dundee et des parties de Sleepy Hollow, Streamwood, Hoffman Estates, le canton non constitué en société de St. Charles et les régions avoisinantes.

“Nous attendons avec impatience que M. Johnson fasse passer le FRWRD au niveau supérieur”, a déclaré Bernal.

