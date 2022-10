Le directeur du TMKOC, Malav Rajda, réagit aux informations selon lesquelles Disha Vakani souffre d’un cancer de la gorge, dit “comme Jethalal ..”

Malav Rajda, le réalisateur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, a répondu aux rumeurs selon lesquelles l’actrice Disha Vakani, bien connue pour son rôle de Dayaben dans la série, aurait développé un cancer de la gorge en raison de la voix particulière qu’elle devait donner à son personnage. Disha, qui a quitté le programme en 2017, n’a pas encore répondu aux rumeurs. Son frère Mayur Vakani, qui a également dépeint son frère à l’écran Sundar, les a rejetés et a déclaré qu’ils étaient sans fondement.

Jeudi, Malav Rajda a répondu à l’affirmation selon laquelle Disha Vakani avait un cancer de la gorge sur son compte Instagram et a critiqué les faux reportages. De plus, il a abordé la rumeur à la manière du mari de Dayaben, Jethalal (Dilip Joshi).

Partageant une capture d’écran d’un rapport, Malav a écrit : “Comme le dit Jethalal… c’est un non-sens… Le journalisme est un travail tellement responsable… Cela m’étonne vraiment de voir à quel point c’est parfois fait de manière si irresponsable. Yaar une si grande nouvelle. Au moins Vérifiez une fois. Cela peut affecter tant de gens et pourquoi pourquoi pourquoi imprimer des nouvelles jusqu’à ce que vous en soyez sûr. Donc, pour tous ses fans, c’est complètement faux.





Réagissant à ces informations, le frère de Disha à l’écran et hors écran, Mayur Vakani, a déclaré à ETimes : “Aise bahut saare afwaayein aate rehte hain ismein koi sacchayi nahi hai (ce genre de rumeurs continue de faire le tour des médias et il n’y a aucune vérité à Elle est vigoureuse et chaleureuse et rien de tout cela n’est vrai. Chaque jour, nous entendons des rumeurs sans fondement à son sujet, mais les fans ne devraient en croire aucune.”

Jennifer Mistry Bansiwal, qui joue Mme Roshan Singh Sodhi et a également déclaré au portail : “Je suis en contact avec Disha de temps en temps et je ne pense pas que ce soit vrai. Agar aisa kuch hota toh pata chalta. Je lui ai parlé vers le fin août parce que nous restons tous les deux dans le même quartier. Nous avons parlé des cours de kathak de notre fille, elle sonnait très bien. Je pense que ce ne sont que des rumeurs.