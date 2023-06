Le réalisateur du Titanic, James Cameron, a affirmé qu’il savait que le submersible Titan avait été détruit moins de 24 heures après la perte de contact du navire.

Dans une interview accordée à Reuters jeudi, le cinéaste Cameron a déclaré qu’il avait appris les découvertes acoustiques en une journée et savait ce que cela signifiait.

« J’ai envoyé des e-mails à tous ceux que je connais et j’ai dit que nous avions perdu des amis. Le sous-marin avait implosé. Il est en bas en ce moment. Je l’ai envoyé lundi matin », se souvient-il.

Hommages rendus aux passagers du Titan – mises à jour en direct

Cameron a déclaré qu’il souhaitait avoir sonné l’alarme sur la technologie d’OceanGate plus tôt.

Le réalisateur, qui a plongé 33 fois sur l’épave du Titanic, a déclaré qu’il faisait partie de la petite communauté submersible très unie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:58

« Perte catastrophique de la chambre de pression »



Lorsqu’il a appris qu’OceanGate fabriquait un submersible en haute mer avec une coque en composite de fibre de carbone et de titane, Cameron s’est dit sceptique.

« Je pensais que c’était une idée horrible. J’aurais aimé parler, mais j’ai supposé que quelqu’un était plus intelligent que moi, vous savez, parce que je n’ai jamais expérimenté cette technologie », a-t-il déclaré.

Les cinq personnes tuées marquent les premiers décès en haute mer pour l’industrie, a déclaré Cameron.

Image:

Titan submersible en juin 2021. Photo du fichier : OceanGate Expeditions via AP.





Le directeur a déclaré que la norme de l’industrie est de fabriquer des coques sous pression à partir de matériaux contigus tels que l’acier, le titane, la céramique ou l’acrylique, qui sont meilleurs pour effectuer des tests.

« Nous célébrons l’innovation, n’est-ce pas ? Mais vous ne devriez pas utiliser un véhicule expérimental pour payer des passagers qui ne sont pas eux-mêmes des ingénieurs en haute mer », a déclaré Cameron.

Image:

James Cameron posant avec les stars du Titanic Kate Winslet et Leonardo DiCaprio après avoir remporté plusieurs Golden Globe Awards en 1998





Cameron a également noté les similitudes entre le Titan et le Titanic, affirmant que les deux tragédies avaient été précédées d’avertissements ignorés.

« Nous revoici », a déclaré Cameron. « Et au même endroit. Maintenant, il y a une épave gisant à côté de l’autre épave pour la même putain de raison. »

En savoir plus:

Qu’est-il arrivé au submersible Titan ?

Qui étaient les cinq hommes à bord de Titan ?

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Cameron est devenu un explorateur en haute mer dans les années 1990 tout en recherchant et en fabriquant le blockbuster Titanic, et est copropriétaire de Triton Submarines, qui fabrique des submersibles pour la recherche et le tourisme.

Titanic, le film de 1997 avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, a remporté 11 Oscars et a rapporté plus de 2,25 milliards de dollars (1,94 milliard de livres sterling) dans le monde.