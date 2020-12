WASHINGTON (AP) – La Chine représente la plus grande menace pour l’Amérique et le reste du monde libre depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclaré jeudi le directeur sortant du renseignement national John Ratcliffe alors que l’administration Trump intensifiait la rhétorique anti-chinoise pour faire pression sur le président élu Joe Biden soyez dur avec Pékin.

« Les renseignements sont clairs: Pékin a l’intention de dominer les États-Unis et le reste de la planète économiquement, militairement et technologiquement », a écrit Ratcliffe dans un éditorial publié jeudi dans le Wall Street Journal. «De nombreuses initiatives publiques majeures de la Chine et des entreprises de premier plan n’offrent qu’une couche de camouflage aux activités du Parti communiste chinois.»

« J’appelle son approche de l’espionnage économique » voler, répliquer et remplacer « », a déclaré Ratcliffe. « La Chine prive les entreprises américaines de leur propriété intellectuelle, reproduit la technologie, puis remplace les entreprises américaines sur le marché mondial. »

A Pékin, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a rejeté l’éditorial comme une nouvelle initiative visant à diffuser «de fausses informations, des virus politiques et des mensonges» dans l’espoir de nuire à la réputation de la Chine et aux relations sino-américaines.

« Il n’a offert rien de nouveau mais a répété les mensonges et les rumeurs visant à salir la Chine et à jouer la menace chinoise par tous les moyens », a déclaré Hua lors d’un point de presse quotidien vendredi. « C’est un autre méli-mélo de mensonges produit par les départements concernés des États-Unis. gouvernement pendant un certain temps. «

Les responsables de l’administration Trump intensifient leur rhétorique anti-Chine depuis des mois, en particulier pendant la campagne présidentielle, alors que le président Donald Trump cherchait à détourner le blâme de la propagation du coronavirus. Lors de la campagne électorale, Trump a averti que Biden irait doucement avec la Chine, bien que le président élu admette que la Chine ne respecte pas les règles du commerce international, accorde des subventions injustes aux entreprises chinoises et vole l’innovation américaine.

L’administration Trump, qui se vantait autrefois de relations chaleureuses avec le président chinois Xi Jinping, a également intensifié les sanctions contre la Chine au sujet de Taiwan, du Tibet, du commerce, de Hong Kong et de la mer de Chine méridionale. Il s’est opposé au géant chinois des télécommunications Huawei et a demandé des restrictions sur les applications de médias sociaux chinoises telles que TikTok et WeChat.

Ratcliffe, un loyaliste de Trump qui a été accusé de politiser la position, est le principal responsable du renseignement du pays depuis mai. Dans son éditorial, il n’a pas abordé directement la transition vers une administration Biden. Trump n’a pas reconnu avoir perdu les élections.

Ratcliffe a déclaré qu’il avait transféré de l’argent dans le budget annuel du renseignement de 85 milliards de dollars pour faire face à la menace chinoise. Pékin se prépare à une confrontation ouverte avec les États-Unis, qui doit être abordée, a-t-il déclaré.

«C’est notre défi unique en une génération. Les Américains se sont toujours montrés à la hauteur du moment, de vaincre le fléau du fascisme à la chute du rideau de fer », a écrit Ratcliffe dans ce qui semblait être un appel à l’action adressé aux futurs responsables du renseignement.

Biden a annoncé qu’il souhaitait que le Sénat confirme qu’Avril Haines, ancien directeur adjoint de la CIA, succède à Ratcliffe en tant que prochain directeur du renseignement national.

« Cette génération sera jugée par sa réponse à l’effort de la Chine pour remodeler le monde à sa propre image et remplacer l’Amérique en tant que superpuissance dominante », a écrit Ratcliffe.

Il a cité plusieurs exemples d’agression chinoise contre les États-Unis:

Le ministère de la Justice a accusé un nombre croissant d’universitaires américains d’avoir transféré la propriété intellectuelle financée par les contribuables américains vers la Chine.

Il a noté le vol de propriété intellectuelle d’entreprises américaines, citant le cas de Sinoval, un fabricant d’éoliennes basé en Chine, qui a été condamné et condamné à de lourdes amendes pour avoir volé des secrets commerciaux à AMSC, un fabricant américain anciennement connu sous le nom d’American Superconductor Inc. Plutôt que de payer à AMSC plus de 800 millions de dollars en produits et services qu’il avait accepté d’acheter, Sinovel a mis au point un plan visant à voler la technologie d’éolienne propriétaire d’AMSC, entraînant la perte de près de 700 emplois et plus d’un milliard de dollars en capitaux propres, selon le Département de la justice.

Ratcliffe et d’autres responsables américains ont déclaré que la Chine avait volé une technologie de défense américaine sensible pour alimenter le plan de modernisation militaire agressif de Xi et ils allèguent que Pékin utilise son accès aux entreprises technologiques chinoises, telles que Huawei, pour collecter des renseignements, perturber les communications et menacer la vie privée de utilisateurs du monde entier.

Ratcliffe a déclaré qu’il avait personnellement informé les membres du Congrès de la manière dont la Chine utilise des intermédiaires auprès des législateurs pour tenter d’influencer la législation.