Le directeur du PSG confirme les pourparlers de prolongation de contrat de Lionel Messi

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, a confirmé que le club était en pourparlers pour renouveler le contrat de Lionel Messi.

Le contrat du joueur de 35 ans avec les champions de France expire cet été et il pourrait devenir agent libre.

“En ce moment, nous négocions avec Messi son renouvellement”, Campos a déclaré à Telefoot dimanche.

Plus tôt ce mois-ci, ESPN a annoncé que le PSG prévoyait d’intensifier les négociations avec le capitaine argentin sur un nouvel accord.

Cependant, depuis la victoire de la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l’Argentine, les rapports affirment que les négociations contractuelles ont été plus complexes.

“J’adorerais le garder dans le projet, je ne peux pas le cacher”, a déclaré Campos. “Nous négocions pour atteindre cet objectif et pour qu’il continue avec nous.”

Le contrat de Lionel Messi au PSG expire cet été. Glenn Gervot/Icon Sportswire via Getty Images

Messi a rejoint le PSG à l’été 2021 après que Barcelone n’a pas renouvelé son contrat en raison de problèmes financiers.

Le capitaine argentin a connu des difficultés lors de sa première année au PSG, mais a été impressionnant cette saison, marquant 15 buts et en inscrivant 14 autres en 24 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a marqué le vainqueur lors du triomphe 2-1 de la ligue samedi contre Toulouse.

Avec Kylian Mbappe blessé depuis une victoire 3-1 contre Montpellier le 1er février, le PSG dépend davantage de Messi.

Campos a déclaré : “Je me souviens que j’ai dit à Messi à la mi-temps du match contre Montpellier : ‘Tu dois entraîner tout le monde avec toi’ et il [Messi] a répondu: “pas de soucis” et il a fait une seconde mi-temps exceptionnelle.”

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Messi reviendrait dans l’ancien club de Barcelone ou envisagerait de déménager en Amérique du Nord pour jouer dans la Major League Soccer.

Septuple vainqueur du Ballon d’Or, Messi a remporté sa première Coupe du monde après avoir aidé l’Argentine à battre la France aux tirs au but lors de la finale au Qatar.

Il a reçu le Ballon d’or du meilleur joueur du tournoi.