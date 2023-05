Le directeur du NRO, Chris Scolese, déclare que l’espace commercial alimente les objectifs de l’agence

Le National Reconnaissance Office américain prévoit de quadrupler le nombre de satellites en orbite au cours de la prochaine décennie. Il aura besoin de sociétés spatiales commerciales pour l’aider à le faire.

Le succès de l’agence d’espionnage vers cet objectif impliquera « une combinaison de nos partenariats avec l’industrie, l’avancement de la technologie et la réduction simultanée des coûts de tous ces [launch and satellite] systèmes », a déclaré Chris Scolese, directeur du NRO, dans un entretien rare pour le podcast « Manifest Space » de CNBC.

« Cela nous a aidés à améliorer notre fiabilité afin que nous puissions faire plus avec plus de capacités à moindre coût », a-t-il déclaré.

Le plan de match ambitieux témoigne du rôle croissant des entreprises spatiales commerciales dans le travail de sécurité nationale.

Alors que les startups se multiplient et sont à la pointe des avancées technologiques, les agences gouvernementales tentent de réduire une partie de la bureaucratie liée aux contrats gouvernementaux et deviennent plus créatives dans leurs partenariats avec l’industrie. Le NRO ne fait pas exception.

« Il est beaucoup, beaucoup moins cher d’aller dans l’espace, et cela a abouti à plus de vaisseaux spatiaux de base, si vous voulez, que nous pouvons acheter sur une chaîne de production, ce qui a vraiment réduit le coût », a déclaré Scolese. « Ensuite, si vous associez ceux-ci aux capteurs nécessaires pour acquérir les informations, vous pouvez alors vraiment partir et étendre votre architecture de manière très abordable. »

L’agence secrète fournit aux États-Unis des renseignements, une surveillance et une reconnaissance basés dans l’espace, collectant des informations à fournir aux décideurs politiques, aux analystes, aux combattants et même aux personnes répondant aux catastrophes naturelles.

C’est un bureau classifié avec un budget classifié au sein du ministère de la Défense. Il est partiellement composé d’agents de la CIA et est l’une des 18 agences de renseignement du pays.

En termes simples, la NRO exploite le vaste réseau américain de satellites espions.

Scolese a déclaré que pour les capacités spécialisées ou uniques, la méthode traditionnelle consistant à publier une demande de proposition et à lancer un processus d’appel d’offres et de développement concurrentiel est toujours la meilleure.

Mais s’il existe un vaisseau spatial ou un capteur pertinent déjà en cours de développement ou en production commerciale, il peut être plus logique d’acheter simplement ce matériel standard.

De même, certaines entreprises prenant déjà des images ou exploitant des programmes radar, la NRO peut « leur acheter les données… afin que nous n’ayons pas à… partir et dupliquer des activités que nous pouvons obtenir de manière fiable de l’industrie », a-t-il déclaré.

Un exemple : le cadre d’annonce élargie d’agence (BAA) de Strategic Commercial Enhancement, un programme qui permet l’évaluation et l’acquisition de technologies de détection nouvelles et émergentes. Le BAA a été utilisé pour obtenir des données d’imagerie électro-optique, de radar à synthèse d’ouverture et de détection de radiofréquence, avec divers prix décernés à des startups telles que Planet, BlackSky, Spire Global et d’autres au cours des dernières années.

Des images satellites de la Russie renforçant ses forces à la frontière ukrainienne avant l’invasion de 2022, aux données recueillies et rendues publiques par des entreprises comme Planet concernant le ballon chinois qui a traversé le continent américain en février, les acteurs commerciaux démontrent de plus en plus leur courage.

« [It’s] le mariage des deux ensembles de capacités », a déclaré Scolese. « Ensuite, si vous ajoutez également nos partenaires internationaux, vous obtenez vraiment un facteur de multiplication qui vous permet de faire plus et de le faire plus efficacement, comme nous le faisons avec nos partenaires. »

À partir de mercredi, l’agence organisera un forum technologique pour dialoguer davantage avec les dirigeants de plus de 100 entreprises qui devraient y assister. L’espoir est que de nouvelles idées émergeant au sein du secteur privé ou du milieu universitaire pourraient être appliquées aux opérations en évolution de la NRO.

Scolese a déclaré que l’agence cherchait également à faire progresser de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, voire la détection et les communications quantiques.

Alors que l’espace devient un domaine plus contesté, le NRO, tout comme l’US Space Force, se concentre sur la sécurisation des actifs, y compris la mise en œuvre d’une « architecture plus proliférée » de plus de satellites sur plus d’orbites, ce qui rend plus difficile pour les adversaires ou les mauvais acteurs de faire dommages aux infrastructures spatiales critiques.

NRO travaille en étroite collaboration avec le US Space Command et la Space Force. L’agence et la Force spatiale, par exemple, collaborent au développement d’une nouvelle constellation de connaissance de la situation spatiale hautement classifiée appelée SilentBarker, pour laquelle le premier satellite devrait être lancé cet été.