Le directeur du NIH revient à l’appel pour se masquer autour des enfants À LA MAISON après un contrecoup – RT USA News

Le directeur des National Institutes of Health, Francis Collins, a hâtivement répondu à un appel aux parents d’enfants non vaccinés pour qu’ils portent des masques même à la maison après une réaction massive sur les réseaux sociaux exigeant des preuves de la pratique.

Après que l’apparition de Collins mardi matin dans le New Day de CNN ait été largement déchiquetée sur les réseaux sociaux, le directeur du NIH s’est rendu sur Twitter pour émettre une clarification.





Aussi sur rt.com

Le directeur des National Institutes of Health approuve les clients, et éventuellement les dépliants, montrant une preuve de vaccination avant le service







Il ne prétendait pas que les parents devaient porter des masques autour de leur progéniture à la maison, a-t-il insisté – mais «parents vaccinés qui vivent dans des communautés avec des taux de transmission élevés de Covid » devrait porter des masques dans « décors publics intérieurs » afin de « minimiser les risques pour leurs enfants non vaccinés. «

Permettez-moi de clarifier le message de masquage que j’ai brouillé @Nouveau jour ce matin. Les parents vaccinés qui vivent dans des communautés où les taux de transmission de COVID sont élevés doivent se masquer lorsqu’ils se trouvent dans des lieux publics intérieurs afin de minimiser les risques pour leurs enfants non vaccinés. Pas besoin de masquer à la maison. – Francis S. Collins (@NIHDirector) 3 août 2021

Alors que Collins a insisté sur le fait qu’il avait «brouillé» Dans le message initial, il semblait très conscient sur CNN que ce qu’il disait serait répréhensible pour certains parents. « Je sais que c’est inconfortable, je sais que ça semble bizarre« , a-t-il précisé, avant de réprimander les parents réticents que porter des masques à la maison est « la meilleure façon de protéger votre [unvaccinated] enfants.«

Le directeur du NIH Francis Collins : « Cela peut sembler bizarre » mais les parents devraient porter des masques à la maison devant leurs enfants non vaccinés pic.twitter.com/ZKt8czU5aP – Tom Elliott (@tomselliott) 3 août 2021

« Les recommandations sont pour les enfants de moins de 12 ans qu’ils évitent d’être dans des endroits où ils pourraient être infectés, ce qui signifie des recommandations de port de masque dans les écoles et à la maison« , a déclaré Collins dans le segment original de CNN. « Les parents d’enfants non vaccinés doivent y réfléchir et la recommandation est de porter des masques là-bas également.. «

La déclaration initiale du directeur du NIH avait déclenché une cascade de regards alors que les téléspectateurs se demandaient pourquoi ils devraient porter des masques chez eux, autour de leurs propres enfants. Plusieurs utilisateurs se sont demandé sarcastiquement pourquoi la confiance dans les vaccins ou dans les experts qui les dispensent pourrait être en déclin.

Je suis tout à fait pour le port de masques à l’extérieur parmi des personnes que vous ne connaissez pas, mais c’est RIDICQUE, étant donné que les masques ne sont pas efficaces à 100% pour arrêter la transmission contre les dommages psychologiques que cela causerait aux ménages avec de jeunes enfants. — Norrin Radd – L’homme mystérieux intergalactique ! (@NorrinR06303580) 3 août 2021

Je pense que dire aux parents vaccinés (qui sont en grande partie consciencieux, c’est pourquoi ils sont vaccinés) de se masquer à la maison devant leurs enfants est un moyen infaillible de désactiver le vaccin hésitant. Le risque est si faible. Vous avez plus de chance d’avoir un accident de voiture. C’est vraiment dommage. – Katieinjc (@KatherineArabis) 3 août 2021

La dernière révision de Collins ne s’est pas bien passée non plus, réussissant d’une manière ou d’une autre à exaspérer à la fois les masques militants et leurs ennemis au visage nu.

Mais que se passe-t-il s’ils sont asymptomatiques et rendent leurs enfants malades ! Le virus delta ne fait pas de distinction entre un étranger ne portant pas de masque autour d’un enfant ou un parent ne portant pas de masque autour de son enfant bien-aimé. pic.twitter.com/xzOaJ8S5Mq – Forgive_luv (@forgive_luv) 4 août 2021

D’autres ont réprimandé Collins et ses collègues autorités sanitaires pour avoir inondé les Américains de messages contradictoires. Les Centers for Disease Control (CDC) ont inversé la semaine dernière les directives concernant la nécessité pour les personnes entièrement vaccinées de porter des masques et ont reconnu qu’une étude récente a révélé que trois cas sur quatre de la variante Delta très médiatisée concernaient des individus vaccinés.

C’est un problème que vous et le CDC envoyez trop de messages contradictoires. Demandez à un porte-parole hautement qualifié de relayer des messages clairs. Les chefs d’agence ne doivent pas être des porte-parole – Joan Anzelmo (@JoanAnzelmo) 3 août 2021

Je suis content que tu sois revenu. J’ai été choqué quand je l’ai entendu. Tu es une voix en qui j’ai confiance. Je ne comprends toujours pas parce que vous avez dit à quel point vous saviez que c’était étrange. Les messages mixtes nuisent vraiment à la cause. Insister sur le fait que les personnes vaxées doivent porter des masques est un message terrible – Bobbi Greene (@Birdietweets16) 4 août 2021

Plusieurs ont dit à Collins qu’il avait bien compris ses faits la première fois concernant la nécessité de porter un masque autour des non vaccinés, si les récentes directives du gouvernement en étaient une indication.

Vous avez *dit* à la maison et même une « clarification » n’a aucun sens. Vous ignorez complètement la menace statistique (absence de) menace pour les enfants. La vie normale a toujours comporté des risques. Nous ne pouvons pas vivre normalement avec votre safetyism hyper-prudent. Tu as « sauté le requin » aujourd’hui. – Laura G (@LaurasMiscMovie) 3 août 2021

Ce n’est pas une clarification, c’est un demi-tour à 100%. Vous avez précisément dit très clairement que la recommandation était de porter des masques à la maison. Vous devriez vous excuser et corriger cela, pas prétendre qu’il s’agissait d’un malentendu. Ces types de messages entraînent un préjudice réel pour les enfants. – Alison Turner (@alison_turner) 4 août 2021

En effet, l’ancienne conseillère sur les coronavirus de la Maison Blanche, Deborah Birx, a fait des vagues en août dernier lorsqu’elle a suggéré que les Américains en « ménages multigénérationnels” dans les zones d’épidémies, a mis de côté la convivialité familiale au profit du masque, et elle n’a même pas été la première à faire la suggestion.

Les autorités locales de Miami et du comté de Miami-Dade en Floride ont appelé à des ordonnances de masques obligatoires qui s’étendraient à l’intérieur de la maison, tandis que le comté de Broward (également en Floride) a également adopté (et abrogé plus tard) un mandat de masque s’étendant à la maison.





Aussi sur rt.com

Le gouverneur républicain de l’Arkansas fustigé après avoir déclaré qu’il REGRETTE la loi interdisant les mandats de masque dans l’État







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!