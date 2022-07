Le directeur du musée d’Orlando perd son emploi après le spectacle contesté de Basquiat

Aaron De Groft, le directeur et directeur général du Orlando Museum of Art, a été démis de ses fonctions mardi soir, quelques jours seulement après que le Federal Bureau of Investigation a perquisitionné le musée et saisi 25 œuvres qui avaient été attribuées à Jean-Michel Basquiat mais dont l’authenticité a été remise en question.

Les membres du conseil d’administration se sont réunis tôt mardi pour discuter des retombées du raid du FBI de vendredi. La réunion s’est terminée par la décision du conseil d’administration de licencier De Groft, selon des employés du musée qui ont demandé l’anonymat parce qu’ils avaient été précédemment avertis que toute personne parlant aux médias serait licenciée.

De Groft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La présidente du conseil d’administration du musée, Cynthia Brumback, a déclaré dans un communiqué qu’« avec effet immédiat, Aaron De Groft n’est plus directeur et directeur général. du musée d’art d’Orlando. Elle a ajouté que les administrateurs du musée étaient “extrêmement préoccupés” par plusieurs problèmes concernant l’exposition “Héros et monstres : Jean-Michel Basquiat”.