Un directeur d’école secondaire du Kentucky en disgrâce qui purge actuellement une peine de neuf ans pour une condamnation pour pornographie juvénile a été condamné à payer 3,6 millions de dollars de dommages et intérêts à d’anciens élèves dont il avait partagé des photos nues en ligne.

Un juge fédéral de Louisville a recommandé la semaine dernière le jugement contre Stephen Goodlett, 40 ans, dans le cadre d’un procès civil que six femmes qui fréquentaient auparavant le lycée du comté de LaRue avaient intenté contre leur ancien directeur, alléguant des violations de la diffamation et du quatrième amendement.

Goodlett a été condamné à une prison fédérale en février 2018 après avoir admis avoir copié des photos de nus sur le téléphone portable confisqué par des étudiantes et les avoir envoyées à un site Web d’échange de pornographie basé en Russie.

Un juge fédéral du Kentucky a recommandé à l’ancien directeur Stephen Goodlett, 40 ans, de payer 3,6 millions de dollars de dommages-intérêts aux anciens étudiants dont il avait partagé des photos nues en ligne.

Goodlett était directeur du lycée du comté de LaRue (photo) jusqu’à ce qu’un ancien élève découvre ses photos de nu sur un site pornographique basé en Russie et se rend à la police

La juge de paix Regina Edwards a recommandé que chacun des plaignants reçoive 600 000 $, dont 150 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et 450 000 $ en dommages-intérêts punitifs, a rapporté le Louisville Courier-Journal.

« Un examen du dossier montre que les plaignants ont en fait souffert et continueront de souffrir d’angoisse mentale, d’embarras et d’atteinte à leur réputation respective en raison de la publication de leurs photographies privées sur Internet », a écrit le juge. « De nombreux plaignants ont enduré des commentaires négatifs ou obscènes de la part de leur famille, d’amis et de connaissances les informant qu’ils avaient vu des images nues ou semi-nues des plaignants sur Internet. »

L’une des plaignantes a déclaré qu’elle avait «une peur irrationnelle d’être kidnappée» et qu’elle ne faisait pas confiance aux hommes.

Une autre femme qui a poursuivi le directeur a déclaré que chaque fois qu’elle rencontrait de nouvelles personnes ou des employeurs potentiels, elle craignait d’être au courant de ses photos de nus divulguées.

En tant qu’enseignant à l’école secondaire Elizabethtown au sud de Louisville, puis directeur de l’école secondaire du comté de LaRue pendant trois ans jusqu’à son licenciement en 2016, Goodlett était respecté dans son église et sa communauté. Mais les procureurs ont déclaré qu’il recherchait secrètement les téléphones portables d’étudiants confisqués d’adolescentes à la recherche de photos de nues, et les avait sauvegardées sur des clés USB pour les voir, les télécharger et les échanger sur Internet.

Sa chute est survenue après qu’une ancienne élève de 20 ans du comté de LaRue a appris que des images nues qu’elle avait prises pour son petit ami à l’âge de 15 ans avaient été téléchargées sur un site Web pornographique russe.

La femme a contacté la police d’Elizabethtown, qui a appelé les autorités fédérales. Ils ont retracé les images sur un compte enregistré par Goodlett, puis ont fouillé ses appareils.

Une plainte fédérale indique que l’examen initial par la police des appareils de Goodlett a révélé 60 exemples de pornographie juvénile. Les dossiers montrent qu’un examen médico-légal plus complet a trouvé 436 images et 11 vidéos.

Goodlett purge actuellement neuf ans dans une prison fédérale après avoir plaidé coupable à des accusations de pornographie juvénile

Le Centre national pour les enfants disparus et exploités a identifié des images de la femme Elizabethtown, ainsi qu’une fille nue entre 10 et 14 ans dans le compte Dropbox de Goodlett, selon une plainte fédérale.

Au fur et à mesure que l’enquête s’élargissait, la police d’État a demandé aux étudiants qui avaient des téléphones portables confisqués de prendre contact.

Après avoir signé une renonciation à ses droits et accepté un entretien enregistré avec des enquêteurs de l’État, l’ancien directeur du lycée a reconnu avoir trouvé les images sur des téléphones confisqués, les avoir transférés et les avoir partagés en ligne, selon les autorités.

Lors de sa condamnation il y a près de trois ans, Goodlett s’est excusé auprès des victimes et a déclaré qu’il méritait d’être puni pour ce qu’il avait fait alors qu’il était dans les affres de sa dépendance à la pornographie.

«Ce que j’ai fait est moralement répréhensible», a-t-il déclaré devant le tribunal. «Votre honneur, je mérite d’aller en prison.

Goodlett devrait être libéré en 2025. Il doit purger une peine de 10 ans de mise en liberté surveillée et s’inscrire comme délinquant sexuel.

En novembre, il a également été reconnu coupable de plus de 60 chefs d’accusation de pornographie juvénile devant un tribunal d’État, où il doit être entendu la semaine prochaine pour une caution.