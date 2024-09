Le directeur du jeu Space Marine 2 sait que le Chaos n’est pas aussi amusant à combattre que les Tyranides : « Je ne pense pas que nous ayons fait du bon travail au final, mais peut-être la prochaine fois »

Dans Space Marine 2, il n’y a rien de plus agréable que de se jeter tête baissée dans une masse bouillonnante de Tyranides. Lorsque vous vous battez au corps à corps, le jeu fait un travail incroyable pour vous donner l’impression de survivre grâce à votre habileté et à votre puissance. Qu’il s’agisse de ralentir à peine votre foulée pour attraper un Hormagaunt bondissant par la queue et le réduire en bouillie, ou de parer les épées d’un Guerrier Tyranide jusqu’à ce qu’une ouverture vous permette de plonger votre propre Épée Tronçonneuse en plein essor dans son ventre, le combat est d’une fluidité que je n’ai jamais connue auparavant. C’est une fluidité qui est complétée par le fait qu’il n’y a pas beaucoup d’occasions d’utiliser vos armes – une ouverture rapide peut vous permettre de disperser la foule avec une rafale de balles Bolter, ou d’éliminer des snipers éloignés, mais il est généralement plus efficace de se battre au corps à corps.

Malheureusement, lorsque Space Marine 2 abandonne les Tyranides au profit du Chaos dans l’acte final, ce combat perd un peu de son attrait. Le Chaos privilégie la qualité à la quantité, réduisant la quantité de nourriture de la Horde au lieu de déployer des unités d’élite comme les Scarab Occult Terminators et les Chaos Space Marines. Ces unités ont tendance à avoir des armes à plus longue portée, ce qui signifie que l’équilibre des combats penche vers l’utilisation accrue des armes à feu.

Combat loyal

C’est dommage, car en s’appuyant sur les armes à feu, Space Marine 2 perd une grande partie de la fluidité qui rend le combat contre les Tyranides si amusant – et lorsque j’en parle au directeur du jeu Dmitriy Grigorenko, je suis surpris d’entendre qu’il ressent la même chose.

« Oui, c’est effectivement une critique valable, j’ai exactement la même opinion », dit Grigorenko. « Vous savez, à un moment donné, vous ne pouvez plus arrêter le train, vous ne pouvez plus changer les choses. Finalement, nous avons vu que ce problème allait se produire. Et c’est drôle, car lorsque nous avons commencé le projet, j’ai parlé à nos concepteurs et je leur ai dit : « Ok, donc le premier jeu est absolument incroyable quand vous combattez les Orcs, mais quand le Chaos apparaît [laughing] « Ce n’est plus drôle. Ne répétons pas leurs erreurs. Ne faisons pas ça. » Et nous sommes en quelque sorte tombés dans le même piège. Même si nous savions que cela allait arriver, nous sommes tombés dans ce piège. »

« Mais oui, je veux dire, dans certains cas, comme je l’ai dit, on ne peut pas changer les choses avant qu’il ne soit trop tard », continue-t-il. « Nous avons essayé de résoudre ce problème en introduisant de nombreuses scènes uniques qui brisent la répétitivité, je dirais, mais dans l’ensemble, on ne sait pas avant d’avoir créé ces trucs. Cela peut paraître évident, mais ce n’est pas très évident quand on crée des trucs – tuer des Tyranides est amusant parce qu’il y a du sang. On ne peut pas lutter contre ça. Je veux dire, peu importe ce que vous faites, tuer des robots, tuer des Thousand Sons, vous savez, le sable, la cendre, ce n’est pas aussi bien que le sang. C’est pourquoi tuer des zombies est amusant, parce qu’ils ont du sang. Et même si nous avons essayé de faire de notre mieux, je ne pense pas que nous ayons fait du bon travail au final, mais peut-être la prochaine fois. »

Si vous avez joué aux derniers niveaux de Space Marine 2 sur Demerium, vous pourrez suivre la logique de Grigorenko. La planète abrite certains des moments les plus cinématographiques du jeu. Et même si beaucoup pointeront du doigt les Space Marines chargeant sous un imposant Seigneur du Changement, mon préféré est le dernier combat frénétique que vous livrez avec un pistolet contre la bannière héraldique du Chapitre. Mais le directeur du jeu soulève un point intéressant que je n’avais pas pris en compte : je suis accro au côté combat des choses, mais peut-être que le corps à corps est si agréable à cause de son côté sanglant ? Je suis un grand fan de la façon dont les Thousand Sons explosent en scintillements Warp lorsque vous leur arrachez la tête, mais cela semble moins texturé que d’arracher des morceaux sanglants aux Tyranides. Du sang pour le Dieu du sang ? Peut-être que Khorne a raison après tout.

