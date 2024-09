Le directeur du jeu Concord démissionne alors que le personnel de Firewalk, propriété de Sony, attend son sort — Rapport

Suite à la décision choc de Sony de retirer Concord, le jeu de tir en direct et héros, deux semaines après son lancement, son directeur de jeu aurait démissionné, certains membres du personnel étant inquiets de l’avenir du studio.

Kotaku rapporte que Ryan Ellis, qui occupe le poste de directeur du jeu de Concord depuis janvier 2018, a déclaré au personnel qu’il avait quitté son poste et occupait une fonction de soutien.

Le nom d’Ellis a été ajouté à la déclaration publiée sur le blog PlayStation annonçant que Concord serait mis hors ligne. Ellis a déclaré que « même si de nombreuses qualités de l’expérience ont trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d’autres aspects du jeu et notre lancement initial n’ont pas eu le succès escompté ».

Concord est l’un des plus gros désastres vidéoludiques de l’histoire de PlayStation. Après des années de développement coûteux, le jeu de tir à la première personne PvP a été lancé le 23 août au prix de 40 $ sur PC et PlayStation 5, mais ses ventes ont été estimées à environ 25 000 seulement et le nombre de joueurs simultanés sur Steam a été étonnamment bas (Sony ne rend pas public le nombre de joueurs PlayStation). Sony a ensuite retiré Concord de la vente seulement 11 jours après son lancement, émettant des remboursements au passage.

Selon Kotaku, le personnel de Firewalk, qui compte 150 personnes et que Sony a acquis en 2023 pour un montant non divulgué, attend avec impatience son sort. Bien qu’Ellis ait indiqué que Firewalk « explorerait les options » qui suggèrent que Concord pourrait revenir sous une forme ou une autre, certains membres du personnel seraient sceptiques. Kotaku rapporte que certains ont été invités à proposer des idées pour de nouveaux jeux, certains spéculent qu’ils pourraient être recrutés pour aider à développer un autre jeu Sony, tandis que d’autres craignent des licenciements massifs ou même une fermeture du studio.

Captures d’écran du gameplay de Concord

L’activité de jeu de Sony a déjà subi des réductions importantes en 2024. En février, il a annoncé un vague de licenciements Les licenciements ont touché 900 employés, soit environ 8 % de l’effectif mondial de PlayStation. Les licenciements ont eu des répercussions sur un certain nombre de studios PlayStation, dont Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla et Firesprite, mais le studio londonien de PlayStation a été le plus touché avec un avis de fermeture. Depuis lors, Bungie, propriété de Sony, a également subi des coupes budgétaires dévastatrices alors que Destiny 2 peine à trouver un succès commercial.

Bien que le jeu vidéo Concord n’existe plus, il continuera à vivre plus tard cette année dans le cadre de la série d’anthologie d’animation pour adultes Secret Level d’Amazon Mais Sony est confronté à des questions difficiles concernant ses plans de services en direct, qui incluent Marathon de Bungie et Fairgame$ de Haven.

L’année dernière, le président de Sony, Hiroki Totoki s’est engagé à lancer seulement six des 12 jeux de service en direct en développement, et un basé sur The Last of Us a déjà été annulé .

