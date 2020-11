Le directeur du groupe pharmaceutique mondial prévoit jusqu’à 10 vaccins COVID-19 d’ici l’été

Le télégraphe

L’opérateur d’un réseau de trafic sexuel en ligne sud-coréen notoire condamné à 40 ans

Un tribunal sud-coréen a condamné l’exploitant d’un vaste réseau de trafic sexuel en ligne à 40 ans de prison dans une affaire qui a scandalisé le pays. Cho Ju-bin, 25 ans, a supervisé un groupe de 38 complices qui se sont liés d’amitié, puis ont fait chanter au moins 74 femmes pour qu’elles partagent des vidéos explicites qui ont ensuite été publiées dans des salles de chat Internet à la carte. Seize des victimes avaient moins de 16 ans, l’âge du consentement en Corée du Sud. Le tribunal du district central de Séoul a déclaré jeudi Cho coupable d’avoir violé les lois visant à protéger les mineurs contre les abus sexuels et d’avoir réalisé un profit en produisant et en vendant des images abusives, a rapporté Yonhap News. Inculpés de 14 chefs d’accusation pénaux, notamment d’avoir incité une autre personne impliquée dans le réseau de trafiquants à violer une adolescente et dissimulé plus de 70 000 £ de produits criminels, les procureurs avaient initialement exigé une peine d’emprisonnement à perpétuité au motif des «dommages irréparables» que Cho avait causés à sa victimes. Ils avaient également demandé qu’il soit obligé de porter un appareil de surveillance électronique pendant 45 ans. Dans une pétition au tribunal, l’une des femmes a déclaré que Cho, qui avait travaillé dans un orphelinat et adopté le nom en ligne «The Doctor», était «diabolique» et méritait une peine de 2 000 ans de prison. En prononçant sa sentence, le juge a déclaré: «L’accusé a largement diffusé du contenu à caractère sexuel abusif qu’il a créé en attirant et en menaçant de nombreuses victimes.» Les médias ont suggéré que certains des clips vidéo montraient un groupe d’hommes violant une adolescente dans une chambre de motel, tandis que d’autres contenaient des images du mot «esclave» découpées dans le corps d’une femme. Une vidéo montrait des filles «aboyant comme des chiens», a rapporté le journal Kookmin Ilbo. Cho a géré la salle de discussion sur le service de messagerie Telegram, avec au moins 10000 personnes accédant au site et payant jusqu’à 1000 £ pour l’accès. Les autorités ont retracé les personnes qui utilisaient le site et ont identifié des policiers et des enseignants en service parmi les utilisateurs. L’arrestation de Cho en mars a déclenché la fureur dans toute la Corée du Sud après que les procureurs aient initialement refusé de nommer le suspect avant l’ouverture de son procès. En l’espace de quelques jours, plus de 5 millions de personnes avaient signé des pétitions sur la page d’accueil de Moon Jae-in, le président sud-coréen, demandant aux autorités de retirer son droit à l’anonymat. Un comité composé de hauts fonctionnaires de la justice, d’un psychologue et d’un psychiatre a pesé le droit de savoir du public et a pris la décision sans précédent de nommer Cho. Il a ensuite été emmené menotté d’un poste de police du centre de Séoul pour faire face au public. «Je m’excuse auprès de ceux que j’ai blessés», a déclaré Cho. “Merci d’avoir mis un frein à la vie d’un diable qui ne pouvait pas être arrêté.” Le ministère sud-coréen de la Justice a été la cible de critiques pour son incapacité à faire face à l’utilisation croissante de la technologie pour commettre des crimes sexuels, un responsable du ministère admettant que l’affaire avait été «un désastre» et s’excusant pour sa «réponse tiède» aux cas d’abus sexuels en ligne.