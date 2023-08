Le directeur du groupe Kuber reçoit un appel de la police après le crash de Rolls-Royce Kills 2

Le directeur du groupe Kuber, Vikas Malu, a été convoqué par la police de l’Haryana pour être interrogé après l’accident d’une Rolls-Royce qui a tué deux personnes.

L’industriel Vikas Malu faisait partie des trois occupants de la Rolls-Royce qui a percuté un camion-citerne à grande vitesse plus tôt cette semaine à Nuh, dans l’Haryana.

Deux des trois personnes à bord du camion-citerne, le chauffeur et son assistant, ont été tuées dans l’accident.

Les visuels du site montraient peu de choses restantes du Phantom, qui coûte plus de Rs 10 crore. L’avant de la voiture avait été mutilé, le moteur était en feu et les portes étaient ouvertes. L’état du camion était encore pire, il ne restait plus qu’un tas de métal après que l’incendie l’ait enveloppé.

M. Malu est actuellement soigné dans un hôpital privé à Gurugram.

S’adressant exclusivement à NDTV, le surintendant de la police de Nuh, Narendra Bijaraniya, a déclaré que tout le tronçon de l’autoroute était bordé de caméras de vidéosurveillance. Le camion, a-t-il déclaré, a fait demi-tour sur l’autoroute et le Phantom roulait à très grande vitesse lorsque les deux sont entrés en collision.