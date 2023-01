Le directeur du Forum du film de longue date démissionne après 50 ans

Lorsque Karen Cooper a repris le Film Forum en 1972, le théâtre était un projecteur et 50 chaises pliantes dans un loft de l’Upper West Side de Manhattan, montrant ce qu’on appelait alors des films underground. Le budget annuel était de 19 000 $. Cooper a projeté les films – parfois elle-même – sur une seule machine de 16 millimètres pas plus grande qu’un micro-ondes. “Je dirais à quelqu’un, ‘Je montre des films indépendants’, et ils disaient, ‘Tu veux dire de la pornographie?'”, se souvient Cooper, 74 ans, en riant lors d’une récente conversation dans les bureaux du cinéma d’art et d’essai à but non lucratif, maintenant situé en face du théâtre de Greenwich Village. Mais maintenant, Cooper, qui est devenu synonyme de Film Forum – qui est devenu un espace à quatre écrans avec un budget de 6 millions de dollars par an et une influence qui va bien au-delà de New York – quitte le rôle de réalisatrice qu’elle est remplie depuis un demi-siècle, a annoncé lundi l’organisation. “J’y ai pensé pendant des années”, a déclaré Cooper, dont le dernier jour sera le 30 juin, même si elle restera dans le personnel en tant que conseillère. “Je voulais avoir une transition en douceur.”

Son successeur sera Sonya Chung, 49 ans, directrice adjointe du théâtre, qui a commencé à travailler au Film Forum en 2003 en tant que directrice du développement. Chung, titulaire d'une maîtrise en écriture de fiction de l'Université de Washington, à Seattle, est partie en 2007 pour écrire et publier deux romans (elle a également enseigné la littérature et l'écriture pendant trois ans à l'Université de Columbia et pendant neuf ans au Skidmore College, tous deux à New York). Elle est revenue en 2018 en tant que consultante en programmation et membre du comité consultatif, et a été embauchée comme directrice adjointe en février 2020.

"Sonya a beaucoup de goût et une façon de l'exprimer", a déclaré Cooper. "Il m'est immédiatement venu à l'esprit lorsque je l'ai rencontrée – à l'insu de Sonya – qu'elle avait la capacité d'être la directrice du théâtre."

Image Cooper est directeur du Film Forum depuis 1972. Crédit… Emma Howells/Le New York Times