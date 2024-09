Le directeur du football féminin affirme que le passage de la WSL à YouTube augmentera la portée du jeu

Nikki Doucet, PDG du football professionnel féminin anglais, affirme que le déplacement de la plateforme de streaming de la Women’s Super League (WSL) et du Championship sur YouTube augmentera la portée du jeu.

Doucet a également confirmé qu’il existe un délai « à long terme » pour rembourser le prêt de 20 millions de livres sterling (25,2 millions de dollars) accordé par la Premier League à Women’s Professional Leagues Limited (WPLL, anciennement NewCo), et a déclaré que son travail consistait à trouver plus de propriétaires comme Michele Kang des London City Lionesses pour investir dans les clubs et générer des revenus.

Les chaînes YouTube de la WSL et du Championship ont remplacé le FA Player comme principal service de streaming des divisions pour la saison 2024-25, avec tous les matchs non télévisés de la WSL et certains matchs du Championship disponibles pour être visionnés dans le monde entier sur la plateforme.

L’accord de diffusion de la WSL devait expirer à la fin de la saison dernière et a été prolongé d’un an en avril par la BBC et Sky Sports. Doucet a déclaré que le passage à YouTube pourrait contribuer à faire valoir la valeur des deux ligues lorsque les droits de diffusion seront à nouveau mis en concurrence l’année prochaine.

« Lorsque nous allons sur le marché, nous incluons à la fois les droits de diffusion de la WSL et du championnat », a déclaré Doucet.

« Nous avons eu 55 000 personnes qui ont regardé le match (London City Lionesses contre Newcastle United) (sur YouTube dimanche). Quand on y pense, par rapport au FA Player. Je pense que le plus grand nombre de personnes sur le FA Player l’année dernière était de 4 500.

« Notre travail consiste donc à nous assurer que nous atteignons le plus de visibilité possible, que nous abordons le championnat de la bonne manière, que nous nous concentrons sur ce dernier. Nous réfléchissons donc attentivement, d’un point de vue marketing et commercial, à ce que nous pouvons faire pour le championnat.

« Plus nous pouvons en tirer de la valeur, mieux c’est pour tout le monde et pour la WSL. Plus nous pouvons faire connaître le championnat, le mettre sur YouTube, attirer plus de gens, raconter plus d’histoires, utiliser nos chaînes de la bonne manière.

« Nous investissons dans la chaîne YouTube pour nous assurer que nous obtenons des vues et que nous pouvons les mettre en avant de la bonne manière. Et au fil du temps, nous développons cette chaîne pour disposer de plus de données afin de pouvoir montrer quelles sont les vues, l’engagement, l’audience et la portée. Nous avons ensuite la possibilité de revenir sur le marché et de voir à nouveau où nous pouvons maximiser la valeur sur ces points.

Doucet a été nommé PDG de WPLL en novembre (The Football Association – Women’s Pro Game/Nina Farooqi)

La directrice sortante du football féminin de la Fédération anglaise de football (FA), la baronne Sue Campbell, a déclaré l’année dernière que l’instance dirigeante étudiait la possibilité d’exempter le football féminin de la coupure de télévision à 15 heures pour aider à attirer un public régulier.

En vertu de l’article 48 des statuts de l’UEFA, la FA interdit la diffusion des matchs entre 14h45 et 17h15 le samedi au Royaume-Uni afin de protéger la fréquentation des stades. Doucet a ajouté que même si des changements potentiels avaient été envisagés pour la coupure de 15 heures, « pour le moment, ce n’est pas une option ».

En janvier, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré à une commission gouvernementale que les clubs de Premier League avaient accepté un prêt à la WPLL. Ce prêt s’élevait à 20 millions de livres sterling (25,2 millions de dollars) et devait être sans intérêt et remboursable uniquement lorsque le montant annuel des recettes atteindrait 100 millions de livres sterling.

« Compte tenu de la taille de l’entreprise, c’est le montant de capital approprié aujourd’hui », a expliqué Doucet. « C’est un prêt. Nous devons le rembourser à un moment donné. »

« Il s’agit d’un prêt à long terme à des conditions avantageuses. Il est sans intérêt, ce qui est très positif, et il est assorti d’un accord de coopération. Nous devons donc atteindre soit certains seuils de revenus pour le rembourser, soit un délai est fixé, mais il s’agit d’un délai à plus long terme pour nous permettre d’avoir de l’espace pour nous développer. »

Sur le thème de la hausse des revenus et de l’attraction des investisseurs, Doucet a souligné l’importance d’une vision à long terme et a cité l’exemple de la femme d’affaires américaine Kang après son rachat de London City Lionesses en décembre.

L’investissement du propriétaire du Washington Spirit et du Lyon Feminin a permis à l’équipe de Championship de profiter d’un été chargé, avec des recrutements comme celui de l’international suédois Kosovare Asllani et de la jeune attaquante Isobel Goodwin de Sheffield United. Le club a également acheté et est en train de rénover un nouveau centre d’entraînement.

« Investir dans le football féminin aujourd’hui, compte tenu de l’état de maturité de l’entreprise, représente un type de capital et un profil de risque différents de ceux que l’on obtient en investissant dans le football masculin aujourd’hui », a ajouté Doucet.

« Nous devons trouver des investisseurs ici qui croient au concept d’objectif communautaire, à une histoire de croissance qui repose sur des indicateurs commerciaux prospectifs, mais qui a la capacité d’investir avant les revenus. Notre plus grand défi est celui des revenus, pas nécessairement celui des coûts.

« Être un club professionnel, avoir les bonnes infrastructures, ça coûte de l’argent. C’est le cas de Michelle Kang ou de certains des plus grands clubs en ce moment, leurs propriétaires investissent, ils croient en cet avenir. Ils se disent : nous comprenons qu’il s’agit d’un voyage de dix ans. Ce n’est pas comme un retour immédiat sur deux ou trois ans.

« Notre travail consiste aujourd’hui à maximiser la valeur à chaque étape du parcours de croissance. Le marché nous dictera ce que nous pouvons extraire et ce que nous pouvons maximiser en termes de valeur. Notre travail consiste à nous concentrer sur ce point chaque jour. »

