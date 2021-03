Le directeur du FBI, Wray, témoignera devant le Sénat pour la première fois depuis l’émeute au Capitole

La dernière fois que Christopher Wray a témoigné devant un comité du Congrès, le directeur du FBI a lancé un avertissement désormais prémonitoire de la menace posée par les extrémistes nationaux.

«Les tendances peuvent changer, mais les moteurs sous-jacents de l’extrémisme violent domestique – tels que les perceptions de la portée excessive du gouvernement ou des forces de l’ordre, les conditions sociopolitiques, le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie, la misogynie et les réactions aux actions législatives – restent constants», a déclaré Wray une déclaration écrite au Comité sénatorial de la sécurité intérieure.

Six mois plus tard, le directeur revient au Sénat après l’assaut meurtrier du Capitole qui a impliqué certaines des classes mêmes d’extrémistes figurant dans l’avertissement brutal de Wray en septembre.

Mardi, Wray devrait être pressé par les législateurs sur un éventail de questions, de la réponse des forces de l’ordre au siège du 6 janvier et de la manière dont le bureau a partagé des renseignements avant l’attaque jusqu’à sa capacité à faire face à une menace terroriste intérieure qui a maintenant dépassé. le risque posé par les agents internationaux. Les extrémistes de droite nationaux étaient responsables de près de 70% des attentats et complots terroristes aux États-Unis en 2020, selon le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington.

Le sénateur Richard Durbin, D-Ill., Président du Comité judiciaire du Sénat, où Wray est sur le point de comparaître, a exprimé de profondes inquiétudes concernant les efforts du bureau pour faire face à la menace.

« Malheureusement, le FBI semble avoir pris des mesures ces dernières années pour minimiser la menace de violence suprémaciste blanche et d’extrême droite », a déclaré Durbin la semaine dernière, ajoutant qu’il avait discuté de la question avec Wray avant l’audience de mardi. « J’ai fait part de mes préoccupations. pour savoir si le FBI alloue des ressources d’une manière qui reflète l’ampleur de cette menace. «

Suite:La sécurité intérieure craint que les extrémistes « enhardis » par les émeutes du Capitole ne provoquent plus de violence

Suite:Le gouvernement fédéral sur ses gardes pour les extrémistes nationaux ciblant le discours de Biden au Congrès

La semaine dernière, des responsables fédéraux ont déclaré que la menace pesant sur l’administration Biden persistait, affirmant que les autorités surveillaient « de très près » la préparation du discours du président à une session conjointe du Congrès.

L’évaluation, fournie dans un briefing national sur le terrorisme, fait suite à un avertissement séparé du Capitole américain par intérim Yogananda Pittman, qui a déclaré aux législateurs que les « milices » qui ont pris part à l’attaque du 6 janvier cherchent à « faire sauter le Capitole », ciblant éventuellement Discours du président Joe Biden.

Dans les semaines à venir, Biden devrait donner son premier discours officiel au Congrès – similaire à un discours sur l’état de l’Union. La date du discours n’a pas encore été fixée.

« Nous craignions que les extrémistes violents nationaux ne réagissent, non seulement aux résultats d’une élection qu’ils ne considèrent peut-être pas comme favorables, mais à la transition d’un gouvernement qu’ils pourraient remettre en question », a déclaré un haut responsable fédéral.

Il y a un an:L’inspecteur général du DOJ découvre des faiblesses dans la manière dont le FBI identifie les terroristes locaux

Le témoignage de Wray intervient alors qu’un comité mixte distinct du Sénat poursuit son enquête sur l’attaque du 6 janvier et les efforts infructueux des forces de l’ordre pour l’anticiper et repousser les émeutes qui ont fait cinq morts, dont un officier de police du Capitole.

Parmi les questions soulevées lors de l’audience initiale du panel la semaine dernière figurait le traitement d’un rapport de renseignement du 5 janvier préparé par le FBI avertissant que les manifestants «se préparaient à la guerre».

Suite:Émeute au Capitole américain: de hauts responsables disent qu’ils n’ont pas vu l’avertissement du FBI sur les appels à la violence

L’ancien chef de la police du Capitole, Steven Sund, a déclaré au panel que le rapport, préparé par le bureau du bureau de Norfolk, en Virginie, avait été reçu par la division du renseignement du département de la police, mais n’avait jamais été partagé avec son état-major.

Depuis l’attaque du 6 janvier, le FBI mène une enquête criminelle de grande envergure qui jusqu’à présent a abouti à des accusations contre plus de 300 suspects et à l’arrestation d’au moins 280 autres.

Sous la direction de Wray, le bureau a examiné des dizaines de milliers d’images numériques conduisant à l’identification d’émeutiers présumés tout en demandant l’aide du public pour identifier les suspects impliqués dans la pose de bombes artisanales au siège des comités nationaux républicains et démocrates.

Les enquêteurs pensent que les explosifs réels ont été livrés sur les lieux entre 19 h 30 et 20 h 30, la veille de l’attaque.

En janvier, le FBI a publié des images d’un suspect non identifié vêtu d’un sweat à capuche gris et portant un sac à dos. Les chaussures du suspect, décrites comme des chaussures Nike Air Max Speed ​​Turf en jaune, noir et gris, figuraient en bonne place dans l’appel du FBI.