Le directeur du FBI prévient que les pirates chinois se préparent à « faire des ravages » sur les infrastructures critiques américaines

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a averti mercredi que Des pirates chinois se préparent à « faire des ravages et causer des dommages réels » aux États-Unis.

« Les pirates informatiques chinois se positionnent sur les infrastructures américaines en vue de faire des ravages et de causer des dommages réels. aux citoyens et aux communautés américaines, si ou quand la Chine décide que le moment est venu de faire grève », a déclaré Wray devant la commission spéciale de la Chambre sur le Parti communiste chinois.

Bien que les cyber-responsables tirent depuis longtemps la sonnette d’alarme concernant les cybercapacités offensives de la Chine, l’avertissement public dramatique de Wray souligne l’énorme niveau d’inquiétude au sommet du gouvernement américain quant à la menace que les pirates informatiques chinois représentent pour les infrastructures critiques à l’échelle nationale. Le chef de la National Security Agency et d’autres hauts responsables américains témoigneront également mercredi devant le panel sur la cyberactivité chinoise.

Les pirates informatiques de la RPC, a déclaré Wray, ciblent des éléments tels que les usines de traitement de l’eau, les infrastructures électriques et les oléoducs et gazoducs, a déclaré Wray. « nos usines de traitement de l’eau, notre réseau électrique, nos oléoducs et gazoducs, nos systèmes de transport.

Les pirates informatiques chinois s’efforcent « de trouver et de se préparer à détruire ou à dégrader les infrastructures civiles critiques qui assurent notre sécurité et notre prospérité », a déclaré Wray. “Et soyons clairs : les cybermenaces contre nos infrastructures critiques représentent des menaces réelles pour notre sécurité physique.”

Le gouvernement chinois a déjà nié les allégations de tentatives de piratage informatique.

L’audience fait suite à une forte pression des responsables américains et chinois pour apaiser les tensions dans les relations entre les deux superpuissances. Lors d’une réunion en novembre, le président chinois Xi Jinping a assuré au président américain Joe Biden que la Chine n’interférerait pas dans les élections américaines de 2024. CNN a rapporté en exclusivité mardi. Cette assurance a été réitérée par le ministre chinois des Affaires étrangères au conseiller à la sécurité nationale de Biden le week-end dernier, ont déclaré des sources à CNN. Les responsables américains surveilleront de près si Xi tient parole.

Interrogé sur cette assurance, Wray a déclaré : « La Chine a promis beaucoup de choses au fil des ans, donc je suppose que je le croirai quand je le verrai. »

« La vérité est que les cyber-acteurs chinois ont profité des failles très fondamentales de notre technologie. Nous leur avons facilité la tâche », a déclaré aux législateurs Jen Easterly, qui dirige l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures.

« Malheureusement, la technologie qui sous-tend notre infrastructure critique est intrinsèquement non sécurisée car les développeurs de logiciels n’ont pas été tenus responsables pendant des décennies d’une technologie défectueuse. Cela a conduit à des incitations où les fonctionnalités et la rapidité de mise sur le marché ont été privilégiées par rapport à la sécurité, rendant notre pays vulnérable aux cyber-invasions. Cela doit cesser », a déclaré Easterly.

Le FBI et le ministère de la Justice ont déjà souligné l’importance qu’ils accordent à la prévention des campagnes malveillantes du gouvernement chinois et des pirates informatiques.

CNN a signalé qu’au cours des derniers mois, les forces de l’ordre fédérales ont eu recours à une ordonnance d’un tribunal pour permettre au ministère de la Justice de supprimer des codes malveillants ou de protéger d’une autre manière des centaines d’appareils aux États-Unis qui sont au centre d’une campagne de piratage chinoise ciblant les infrastructures critiques américaines sensibles. Néanmoins, on pense que les pirates sont profondément ancrés dans les infrastructures américaines.

La décision du ministère de la Justice et du FBI fait partie d’une tentative plus large à l’échelle du gouvernement visant à atténuer l’impact d’un effort persistant de piratage chinois qui, craignent les responsables américains, pourrait entraver toute réponse militaire américaine en cas d’invasion chinoise de Taiwan, a déclaré CNN. signalé. On pense que les pirates utilisent l’accès à certains appareils pour pénétrer davantage dans les infrastructures critiques sensibles, comme les ports et les réseaux de transport.

Wray a déclaré mercredi que les efforts de la RPC s’étendent au-delà de la technologie, comme le montrent ses remarques, avertissant qu’« ils ciblent nos libertés, atteignant l’intérieur de nos frontières, à travers l’Amérique, pour faire taire, contraindre et menacer nos citoyens et résidents ».

CNN Evan Pérez contribué à ce rapport.