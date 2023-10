Le directeur du FBI met en garde contre une augmentation des menaces dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

FBI Le directeur Christopher Wray a mis en garde contre une augmentation des menaces terroristes contre les États-Unis au milieu de la crise. Israël–Hamas guerre.

S’exprimant lors de la conférence de l’Association internationale des chefs de police à San Diego, en Californie, dimanche, M. Wray a mis en garde contre le risque accru de voir des « acteurs isolés » mener des attaques terroristes aux États-Unis dans la veine de celles menées par le Hamas en Israël.

« Dans cet environnement accru, il ne fait aucun doute que nous constatons une augmentation des menaces signalées, en particulier pour les acteurs isolés qui peuvent s’inspirer des événements récents pour commettre leurs propres violences », a-t-il déclaré.

Il a également exhorté la population à rester vigilant et a déclaré que le bureau était déterminé à faire face aux menaces aux États-Unis et à l’étranger.

Ses remarques interviennent alors que les tensions s’accentuent sur le sol américain depuis que le Hamas a lancé son attaque surprise contre Israël le 7 octobre, incitant Israël à mener des frappes sur Israël. Gaza.

Au cours du week-end, un garçon palestino-américain de six ans a été poignardé à mort dans une banlieue de Chicago, ce que la police considère comme un crime de haine anti-musulman lié à la guerre entre Israël et le Hamas.

Wadea Al-Fayoume a été poignardé 26 fois et sa mère, Hanaan Shahin, âgée de 32 ans, plus de 12 fois lors de l’attaque choquante contre une propriété du township de Plainfield, à l’extérieur de Chicago, samedi matin.

Joseph Czuba, 71 ans, a été arrêté dans le cadre de l’attaque et accusé de crime de haine, ainsi que de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de coups et blessures aggravés.

Le suspect, qui vivait au rez-de-chaussée de la maison où vivaient l’enfant de six ans et sa mère, aurait frappé à leur porte et tenté d’étrangler la mère, avant de crier « Vous, les musulmans, devez mourir » et de la poignarder ainsi que son fils. .

L’enfant de six ans a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé plus tard. Sa mère reste dans un état grave mais on s’attend à ce qu’elle survive.

La police a déclaré que le garçon et sa mère avaient été « pris pour cible » en raison de leur foi musulmane et du « conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens ».

Wadea Al-Fayoume a été poignardée à mort près de Chicago (Wadea Al-Fayoume a été poignardé à mort près de Chicago lors d’une prétendue attaque anti-musulmane)

« Ce que nous avons, c’est un enfant palestinien assassiné par quelqu’un qui est radicalisé par l’environnement dans lequel nous vivons actuellement, qui fait des Palestiniens des animaux humains », a déclaré Ahmed Rehab, directeur exécutif de Le bureau de Chicago du Council on American-Islamic Relations (CAIR-Chicago) a déclaré dimanche aux journalistes.

L’organisation a également déclaré avoir constaté une augmentation des appels et des courriels haineux depuis le début des violences au Moyen-Orient.

Les militants du Hamas ont fait irruption en Israël tôt le matin du 7 octobre, tuant des centaines de personnes et en capturant des dizaines à travers le pays. Gaza frontière lors d’une attaque dévastatrice qui a pris par surprise les forces de sécurité israéliennes.

Plus de 1 400 Israéliens ont été tués lors de l’assaut, des milliers d’autres auraient été blessés et près de 200 personnes ont été prises en otage par le Hamas. Au moins 29 Américains figurent parmi les morts, a confirmé la Maison Blanche.

Pendant ce temps, au moins 2 750 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes des forces israéliennes depuis que le Premier ministre Netanyahu a déclaré samedi l’état de guerre et promis une « puissante vengeance ».

Joseph Czuba a été inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de coups et blessures aggravés, ainsi que de deux chefs de crime haineux. (Shérif du comté de Will)

La semaine dernière, le ministre de la Défense Yoav Gallant a ordonné le « siège complet » de Gaza alors que les autorités ont coupé l’électricité et bloqué l’entrée de nourriture et de carburant.

Quatre jours plus tard, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont ordonné à tous Gaza des civils à quitter la zone et se diriger vers le sud alors qu’il se préparait à lancer un invasion terrestre en représailles aux attaques du Hamas, forçant au moins un million de personnes à fuir leur foyer.

Dimanche, les médiateurs internationaux semblaient sur le point de parvenir à un accord pour Egypte d’ouvrir la frontière sud pour permettre aux citoyens étrangers d’échapper aux bombardements israéliens et à l’offensive terrestre redoutée.

Mais les hôpitaux de Gaza restent débordés, les médecins sur le terrain prévenant que des milliers de personnes pourraient mourir car les blessés ne peuvent pas être déplacés et ils manquent de fournitures essentielles.

Selon les Nations Unies, les hôpitaux de la région devraient manquer de carburant pour leurs générateurs d’ici deux jours.