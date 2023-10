Le directeur du FBI met en garde contre la menace de copie du Hamas — RT World News

Christopher Wray n’a mentionné aucun complot spécifique visant les Américains, exhortant simplement la police locale à rester vigilante.

Les Américains sont confrontés à une menace accrue de «Loup solitaire« Les terroristes sont inspirés à reproduire certains aspects de la récente attaque du Hamas contre Israël sur le sol américain, a déclaré samedi le directeur du FBI, Christopher Wray, devant un auditoire d’officiers chargés de l’application des lois lors de la conférence annuelle de l’Association internationale des chefs de police à San Diego.

Prétendre qu’il y avait «il ne fait aucun doute que nous constatons une augmentation des menaces signalées« , a prévenu Wray à ses collègues chargés de l’application des lois, «Nous devons être à l’affût, en particulier des acteurs isolés qui pourraient s’inspirer des événements récents pour commettre eux-mêmes des actes de violence.» – une référence à l’attaque du Hamas contre Israël samedi dernier.

«L’histoire est témoin depuis trop longtemps d’antisémites et d’autres formes d’extrémisme violent», a poursuivi le directeur du FBI, promettant de «continuer à faire face à ces menaces.»















La responsabilité de cette confrontation incombait également aux participants à la conférence, a ajouté Wray, les exhortant à «reste vigilant» et informez le FBI et les autres autorités s’ils en ont vu «signes indiquant que quelqu’un peut se mobiliser vers la violence.»

Le chef du FBI n’a donné aucun exemple spécifique de menaces intérieures, copiées ou autres, apparues depuis l’attaque surprise du Hamas contre Israël. Au lieu de cela, il a fait une référence généralisée à «des organisations terroristes étrangères, ou celles qui s’en inspirent, ou des extrémistes violents nationaux motivés par leur propre animosité raciale» comme une menace vaguement équivalente susceptible de cibler des individus en raison de leur foi (vraisemblablement juive).

Le FBI de Wray a été surpris plus tôt cette année en train de cibler des groupes chrétiens dans le cadre d’une enquête tentaculaire qui présentait les catholiques traditionalistes comme des terroristes nationaux potentiels avec «idéologie antisémite, anti-immigration, anti-LGBTQ et suprémaciste blanche.»

Le discours de samedi était l’une des rares références publiques que Wray avait faites depuis l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 à une menace extrémiste ayant des origines possibles en dehors des États-Unis. Le directeur du FBI insiste depuis des années sur le fait que la principale menace qui pèse sur les Américains est «suprémacie blanche.« Le concept est devenu de plus en plus nébuleux sous l’administration présidentielle de Joe Biden, s’étendant pour inclure non seulement ce qu’on appelle «catholiques radicaux» mais aussi des parents qui s’expriment lors des réunions du conseil scolaire, dont beaucoup ont fait l’objet d’une enquête de la division antiterroriste du FBI pour avoir dénoncé les politiques liées au Covid-19, le matériel LGBTQ inséré dans les programmes de leurs enfants et d’autres questions controversées suite à une directive du ministère de l’Éducation. La justice les considère comme une menace pour les responsables de l’école.

Le FBI et le Département de la Sécurité intérieure ont souligné «allégations de dépassement du gouvernement« comme facteur de motivation pour ceux-ci »extrémistes violents nationaux.»