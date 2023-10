Le directeur du FBI déclare que les menaces terroristes augmentent aux États-Unis après l’attaque du Hamas contre Israël

Les responsables gouvernementaux mettent en garde contre une menace croissante d’attentats terroristes aux États-Unis depuis que le Hamas a attaqué Israël il y a une semaine.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré aux journalistes qu’il était possible que le Hamas et d’autres groupes terroristes fassent appel à leurs partisans pour mener des attaques sur le sol américain.

« La menace est très présente et, en fait, le tableau de la menace continue d’évoluer », a déclaré Wray. « Ici, aux Etats-Unis, nous ne pouvons pas exclure et n’écartons pas la possibilité que le Hamas ou d’autres organisations terroristes étrangères puissent exploiter le conflit pour appeler leurs partisans à mener des attaques sur notre propre sol. »

Lors d’un appel avec des journalistes, Wray a averti qu’il y avait une augmentation des menaces signalées, et que les Juifs et les Musulmans ainsi que leurs institutions et lieux de culte ont été menacés. Actualités CBS rapports.

Il a déclaré que le bureau « agissait rapidement pour atténuer » les menaces, ajoutant que les responsables de la sécurité étaient également à la recherche d’« acteurs isolés » susceptibles de commettre eux-mêmes des violences.

Des experts en terrorisme ont déclaré à CBN News que des cellules dormantes du Hamas et du Hezbollah opèrent aux États-Unis.

Et une étude approfondie réalisée l’année dernière par l’Université George Washington a révélé que le Hezbollah était le plus actif dans le Michigan, New York, la Caroline du Nord et la Californie.

L’ancien agent spécial du FBI, Eric Caron, aujourd’hui consultant en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme auprès des gouvernements, a déclaré à CBN News : « Nous avons plus d’un millier de cas de groupes de travail conjoints contre le terrorisme en cours ici en Amérique aujourd’hui concernant des extrémistes musulmans. »

Cette année, les autorités ont arrêté 151 personnes inscrites sur la liste de surveillance du terrorisme du FBI qui tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis par la frontière sud, soit 50 fois plus qu’il y a deux ans.

« L’idée selon laquelle ils ne veulent pas nous attaquer à nouveau comme le 11 septembre, mais encore plus gros, est insensée. Ils veulent nous attaquer. Ils veulent détruire l’Amérique », a déclaré Caron.