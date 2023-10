Nouvelles





Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré mardi aux sénateurs qu’il existe un risque de terrorisme « élevé » aux États-Unis suite à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre – y compris la possibilité que des partisans locaux du groupe djihadiste se livrent à des violences.

“La réalité est que la menace terroriste a été élevée tout au long de 2023”, a déclaré Wray devant la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales lors d’une audition.

“Mais la guerre en cours au Moyen-Orient a porté la menace d’une attaque contre les Américains aux Etats-Unis à un tout autre niveau depuis les horribles attaques terroristes commises par le Hamas contre des personnes innocentes en Israël il y a quelques semaines.”

Le témoignage de Wray fait suite à de vastes manifestations dans les grandes villes américaines et sur les campus universitaires, au cours desquelles des militants pro-palestiniens ont exprimé leur soutien au Hamas.

Le groupe terroriste a mené une attaque surprise sur plusieurs fronts contre Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes – dont au moins 33 Américains –, blessant des milliers de personnes et prenant plus de 200 otages.

« Nous estimons que les actions du Hamas et de ses alliés serviront d’inspiration comme nous n’en avons pas vu depuis que l’EI a lancé son soi-disant « califat » il y a plusieurs années », a témoigné Wray.

« Nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité que le Hamas ou une autre organisation terroriste étrangère exploite le conflit actuel pour mener des attaques ici, sur notre propre sol. »

« Nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité que le Hamas ou une autre organisation terroriste étrangère exploite le conflit actuel pour mener des attaques ici, sur notre propre sol », a déclaré Wray. REUTERS

“Ce n’est pas le moment de paniquer”, a déclaré Wray au sénateur Rick Scott (Républicain de Floride) interrogé sur la menace à laquelle les Américains sont confrontés. « Nous ne devrions pas cesser de mener notre vie quotidienne – aller dans les écoles, les lieux de culte, etc. – mais nous devons être vigilants. »

Le directeur du FBI a également noté que des organisations terroristes étrangères comme Al-Qaïda ont également appelé à des attaques sur le sol américain, en plus des attaques à la roquette et aux drones menées par des djihadistes soutenus par l’Iran contre des bases militaires américaines en Irak et en Syrie.

Wray a en outre cité les récentes tentatives infructueuses de groupes terroristes parrainés par Téhéran visant à commettre des assassinats de « hauts responsables actuels et anciens du gouvernement américain ».

Le témoignage de Wray intervient au milieu de manifestations généralisées dans les grandes villes américaines et sur les campus universitaires, au cours desquelles des manifestants pro-palestiniens ont exprimé leur soutien au Hamas. Getty Images

L’audience sur les « Menaces contre la patrie » a également réuni le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et la directrice du Centre national de lutte contre le terrorisme, Christine Abizaid.

Le sénateur Josh Hawley (R-Mo.) a reproché à Mayorkas d’avoir employé une ancienne porte-parole de l’OLP dans son agence, qui a partagé des images de terroristes du Hamas utilisant des parapentes et a appelé à la « chute » d’Israël sur les réseaux sociaux personnels. des postes.

« Il s’agit d’un agent d’asile et d’immigration qui publie franchement des slogans et des images pro-génocidaires le jour où des Israéliens sont massacrés dans leurs lits », a déclaré Hawley à Mayorkas, faisant référence à Nejwa Ali, un officier du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration des États-Unis. Services d’immigration.

« Cette personne travaille pour le Département de la Sécurité intérieure. L’avez-vous virée ? » demanda Hawley.

“Suggérer que cela est emblématique des hommes et des femmes du Département de la Sécurité intérieure est méprisable”, a commencé à répondre Mayorkas avant d’être interrompu.

« Quand Israël a été envahi et que les étudiants juifs sont barricadés dans les bibliothèques de ce pays et ne peuvent pas être escortés parce qu’ils sont menacés pour leur vie », a rétorqué Hawley, « vous avez des employés qui célèbrent le génocide. Et vous dites que c’est méprisable de ma part de poser cette question. A-t-elle été licenciée ?

“Cet individu a été mis en congé administratif”, a répondu Mayorkas, échangeant des regards noirs avec Hawley. « L’individu a été embauché en 2019. … Je ne peux pas parler d’une question de personnel en cours. »

Wray et le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, ont utilisé leurs déclarations liminaires pour demander au Congrès de renouveler l’article 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers (FISA). REUTERS

“Ce n’est pas suffisant pour la licencier ?” » demanda Hawley. “C’est ce que tu me dis.”

“Ce n’est pas ce que je dis”, intervint Mayorkas.

“Elle est toujours sur votre liste de paie alors que nous sommes assis ici aujourd’hui”, a déclaré Hawley. « A-t-elle jugé des cas impliquant des Israéliens demandant l’asile dans ce pays ?

Mayorkas a refusé de répondre davantage.

“Franchement, Monsieur le Secrétaire, je pense que votre performance est méprisable, et je pense que le fait que vous ne soyez pas disposé à fournir des réponses à ce comité est absolument atroce”, a conclu Hawley.

“Ce que j’ai trouvé méprisable, c’est l’implication selon laquelle ce langage, extrêmement odieux en fait, pourrait être emblématique des sentiments des 260 000 hommes et femmes du ministère de la Sécurité intérieure”, a répondu Mayorkas.

« Le sénateur Hawley adopte une approche contradictoire à mon égard sur cette question, et peut-être ne connaît-il pas mes propres antécédents – peut-être ne sait-il pas que je suis l’enfant d’un survivant de l’Holocauste ; peut-être ne sait-il pas que ma mère a perdu presque toute sa famille aux mains des nazis.

« Et donc je trouve que son ton contradictoire est totalement déplacé. Je trouve que c’est irrespectueux envers moi et mon héritage. Et je ne m’attends pas à des excuses. Mais je voulais dire ce que je viens d’articuler.

Mayorkas a également refusé de répondre si l’administration Biden révoquerait les visas des étudiants étrangers dans les universités américaines célébrant la mort d’Israéliens.

Hawley a dirigé une résolution qui a été adoptée par le Sénat la semaine dernière, condamnant le Hamas et les groupes étudiants antisémites qui ont salué les attaques du groupe terroriste.

Wray et Mayorkas ont tous deux utilisé leurs déclarations d’ouverture pour demander au Congrès de renouveler l’article 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers (FISA), au sujet de laquelle les républicains de la Chambre ont exprimé leurs inquiétudes.

Dans une lettre de janvier 2022 à Wray, Jim Jordan (R-Ohio), alors membre du comité judiciaire de la Chambre, a cité, entre autres préoccupations, des « violations apparentes généralisées » des règles de confidentialité dans la conduite de la surveillance, selon une note de 2020 de la Cour de surveillance des renseignements étrangers.

La lettre a été cosignée par l’actuel président Mike Johnson (R-La.), qui n’a pas encore indiqué comment la chambre basse aborderait la question.

Toutefois, la Jordanie lors d’une audience du Comité judiciaire Le directeur du FBI a clairement indiqué plus tôt cette année que « les républicains s’opposeront à la réautorisation de la FISA sous sa forme actuelle ».











