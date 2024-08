Le directeur du DPS, McCraw, quitte ses fonctions sans avoir à rendre de comptes pour Uvalde, mais l’histoire n’est pas terminée

Quand vous êtes le meilleur policier du Texas, vous pouvez partir comme vous le souhaitez.

Non pas au milieu des cris des familles angoissées d’Uvalde, mais sous les applaudissements de ceux rassemblés à Austin pour la remise des diplômes de la nouvelle génération de policiers de l’État du Texas.

L’annonce de la retraite du directeur du département de la sécurité publique, Steve McCraw, vendredi, accompagnée des félicitations du gouverneur Greg Abbott, n’est pas la démission que les parents d’Uvalde exigeaient il y a deux ans, alors que les échecs du département et les faux récits autour de la fusillade scolaire la plus meurtrière de l’histoire du Texas étaient douloureusement mis en évidence. Mais certains ont néanmoins été réconfortés par le départ de McCraw.

« Il était temps ! » Brett Cross, qui a perdu son fils, Uziyah « Uzi » Garcia, dans la fusillade d’Uvalde, a écrit vendredi sur les réseaux sociaux à propos du départ à la retraite du directeur du DPS. « Bon débarras. »

Il s’agit néanmoins d’une conclusion creuse à la tragédie d’Uvalde, une fin bien ficelée à la carrière de McCraw qui balaie la responsabilité que les familles en deuil méritaient.

Steve McCraw, directeur du département de la sécurité publique du Texas, a prêté serment à la 175e classe de formation des soldats lors de la remise des diplômes le vendredi 23 août 2024. McCraw a annoncé sa retraite après 15 ans lors d’une cérémonie de remise des diplômes à l’église baptiste Great Hill, dans le nord-ouest d’Austin, en présence du gouverneur Greg Abbott. Abbott était l’orateur principal de l’événement.

La responsabilité aurait consisté à rendre des comptes en public et dans leur intégralité sur les actions des 91 soldats du DPS qui sont restés largement inactifs pendant plus d’une heure le 24 mai 2022, alors qu’un homme armé tuait 19 enfants et deux enseignants à l’école primaire Robb d’Uvalde.

Au lieu de cela, le DPS a fait obstruction. Le département continue de lutter contre une ordonnance du tribunal lui demandant de divulguer les documents relatifs à la fusillade, et McCraw a refusé pendant 18 mois d’entendre l’appel du Texas Ranger Christopher Ryan Kindell, l’un des deux seuls officiers à avoir reçu des papiers de licenciement pour l’intervention d’Uvalde (l’autre policier étant à la retraite).

Avec des centaines d’agents des forces de l’ordre de différents organismes intervenant sur les lieux de la fusillade, la culpabilité de l’un ou l’autre d’entre eux est sujette à débat. Mais, comme je l’ai écrit en janvier, le blocage de l’appel de Kindell a empêché l’affaire d’atteindre une audience publique qui aurait ouvert l’ensemble de la réponse du DPS à un examen minutieux. Tout espoir d’une telle décision s’est évanoui au début du mois, lorsque McCraw a discrètement réintégré Kindell.

La responsabilité aurait également été confiée à la Commission de la sécurité publique qui aurait tenu McCraw pour responsable. sa promesse de démissionner en 2022 si le DPS avait « une quelconque responsabilité » dans la réponse bâclée. Au lieu de cela, incroyablement, les commissaires ont félicité McCraw l’année dernière en lui accordant une augmentation de 45 437 $, augmentant son salaire annuel à 345 250 $.

Steve McCraw, du Département de la sécurité publique du Texas, a annoncé sa retraite lors de la cérémonie de remise des diplômes des soldats du DPS vendredi à Austin.

D’une manière ou d’une autre, entre une commission de la Chambre du Texas constatant des « défaillances systémiques et des prises de décision flagrantes » et le ministère de la Justice américain documentant les « défaillances en cascade » des forces de l’ordre à Uvalde, McCraw a été récompensé par une augmentation de 15 %.

Cette augmentation de salaire, accordée il y a exactement un an, a augmenté la moyenne des trois années les plus rémunératrices de McCraw, ce qui se traduira par une pension mensuelle plus élevée lorsqu’il commencera à percevoir ses prestations de retraite.

« Nous sommes vraiment chanceux d’avoir quelqu’un du calibre de Steve McCraw à la tête du Département de la sécurité publique », a déclaré l’année dernière le président de la Commission de la sécurité publique, Steven P. Mach. Et vendredi, Abbott a salué McCraw comme « un leader, un visionnaire et l’homme de loi par excellence pour lequel le Texas est si célèbre – avec son grand chapeau de cow-boy blanc et tout le reste ».

Waouh. Heureusement que notre chef du DPS avait l’air à la hauteur du rôle.

Je reconnais que McCraw a passé 15 ans à diriger une vaste agence chargée de missions difficiles, de la gestion L’opération Lone Star d’Abbott pour sécuriser les frontières de la gestion des patrouilles routières à l’exploitation des bureaux de permis de conduire de l’État, qui sont terriblement encombrés.

« Il n’y a pas de responsabilité plus importante au sein du gouvernement que d’assurer la sécurité de nos citoyens », a écrit McCraw dans sa lettre annonçant son départ à la retraite. Diriger le DPS, a-t-il ajouté, « a été le plus grand honneur de ma vie ».

La tragédie d’Uvalde n’a pas été la seule conséquence du mandat de McCraw. Mais l’échec de sa réponse et les fausses déclarations sont indélébiles dans son héritage, même si les annonces officielles de retraite n’en contiennent pas un mot.

Les Texans n’oublieront pas, et les parents d’Uvalde qui ont enterré leurs enfants il y a deux ans ne renonceront pas. Dix-neuf familles de victimes ont intenté un procès contre le DPS et 92 policiers en mai, demandant aux tribunaux de rendre des comptes.

McCraw a peut-être décidé de raccrocher son chapeau de soldat distinctif, mais son histoire n’est pas terminée.

