Le directeur du district de Geneva Park prendra sa retraite le 31 décembre – Shaw Local

GENÈVE – Sheavoun Lambillotte, directrice exécutive du district de Geneva Park, a annoncé sa retraite à compter du 31 décembre, ont annoncé des responsables dans un communiqué de presse.

Lambillotte a travaillé pour le district pendant 23 ans, les 13 derniers en tant que directeur général.

“Je suis tellement reconnaissant d’avoir travaillé dans une communauté aussi dynamique et engagée”, a déclaré Lambillotte dans le communiqué. « Cette carrière dans la fonction publique a été enrichissante pour moi sur le plan professionnel et personnel, grâce à nos merveilleux résidents, notre personnel, notre conseil d’administration et nos partenaires.

Lambillotte a commencé sa carrière au district du parc en 1999 en tant que surintendante des loisirs. Elle a été nommée directrice exécutive en 2009, selon le communiqué.

Tout au long de son mandat avec Geneva Park District, Lambillotte a guidé plusieurs projets du district en termes de portée et de taille, tels que le développement du Hawks Hollow Nature Playground au Peck Farm Park; la création et la mise en œuvre de Kids’ Zone, le programme avant et après l’école du Park District, en coopération avec le district de Genève 304 et le développement de Playhouse 38, le théâtre communautaire du district du parc et le jardin communautaire de Prairie Green en coopération avec le ville de Genève et le district de la réserve forestière du comté de Kane.

“La vision et les réalisations de Sheavoun ont été essentielles pour poursuivre la mission du district du parc d’améliorer la qualité de vie des résidents”, a déclaré le président du conseil d’administration du parc, John Frankenthal, dans le communiqué. “Elle a dirigé avec passion et intégrité, et nous sommes reconnaissants pour ses nombreuses années de service dévoué.”

Lambillotte a joué un rôle déterminant dans l’obtention de plus d’un million de dollars en subventions pour de nombreux projets, dont 400 000 $ pour l’expansion du sentier Peck Farm North.

Sous sa direction, le district a reçu le National Excellence in Aquatics Award de la National Recreation and Park Association et trois Distinguished Agency Accreditations en 2010, 2015 et 2020, indique le communiqué.

Parmi les autres améliorations apportées au quartier du parc pendant le temps de Lambillotte à la barre, citons l’acquisition de Mill Creek Pool, des ajouts de terrains de pulvérisation aux piscines Mill Creek et Sunset Community et une subvention de musée pour The Peck House avec sa nouvelle salle d’histoire, sa boutique de cadeaux et son porche historique.

“Le leadership et le mentorat solides de Sheavoun ont jeté les bases de la croissance et de la prospérité du district du parc, et nous la félicitons pour ce prochain chapitre très bien mérité”, a déclaré la surintendante des loisirs Nicole Vickers dans le communiqué.