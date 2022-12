Le directeur du diffuseur britannique Sky News démissionne après 17 ans

Le chef de Sky News quittera ses fonctions après 17 ans, après avoir dirigé le diffuseur à travers une période tumultueuse de l’histoire politique britannique et de la révolution numérique du journalisme.

“Être à la tête de Sky News est l’un des emplois les plus exaltants du journalisme”, a déclaré John Ryley dans un communiqué publié dimanche soir.

“Néanmoins, après presque 40 ans dans le business de l’information, dont 28 ans chez Sky dont 17 années chanceuses à la barre, j’ai décidé, dès l’année prochaine, d’arrêter et de laisser Sky News derrière moi.”

Ryley a pris la relève en 2006, lorsque le diffuseur était presque entièrement connu pour sa chaîne d’information et a supervisé sa transformation en une plate-forme multimédia.

Environ 10 millions de Britanniques regardent la chaîne de télévision chaque mois, mais le point de vente se concentre de plus en plus sur des applications telles que TikTok pour atteindre un public en ligne plus jeune.

Ryley était à la barre lors du vote sismique de la Grande-Bretagne pour quitter l’Union européenne, de ses bouleversements politiques qui ont suivi et de la pandémie de Covid 19.