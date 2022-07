Le directeur du développement économique de La Salle annonce sa démission – Shaw Local

La ville de La Salle a annoncé mardi qu’elle cherchait un nouveau directeur du développement économique après que Leah Inman a annoncé sa démission.

Inman démissionne en août pour poursuivre d’autres objectifs de carrière alors que les responsables de la ville lui souhaitent bonne chance dans son départ, selon un communiqué de presse de la ville.

“Après mûre réflexion, j’aimerais continuer à aider au développement de la région de Starved Rock / Illinois Valley, mais à un niveau plus régional”, a déclaré Inman. «Le maire Grove et son équipe, les échevins et toutes les entreprises de La Salle ont été formidables pour travailler et travailler avec. Je resterai dans la région et je suis ravi d’être toujours impliqué dans le développement continu de La Salle et de rester impliqué dans la communauté et ses événements.

Le communiqué de presse indique qu’Inman l’aidera à embaucher sa remplaçante et que la ville prévoit de travailler avec elle à l’avenir sur une base contractuelle après qu’elle aura quitté son poste.

«Inman a joué un rôle déterminant dans un certain nombre de projets, notamment le déploiement du programme de cartes-cadeaux Locally La Salle à l’échelle de la ville, l’installation d’unités de recharge pour véhicules électriques et d’un parc de poche, guidant les entreprises à travers la pandémie de COVID-19. [and] aider les propriétaires d’entreprise à réussir à La Salle et à utiliser les ressources disponibles de la ville », indique le communiqué de presse.

La ville accepte actuellement les CV d’un nouveau directeur du développement économique à l’hôtel de ville au 745 2nd Street.