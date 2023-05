Le directeur du développement commercial d’Apple Pay quitte son poste chez Apple

Eric Hoffman, directeur du développement commercial d’Apple Pay, a quitté Apple après huit ans, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Hoffman, qui était en charge des partenariats de paiement et du développement commercial d’Apple Pay pour les Amériques, était responsable des relations du fabricant d’iPhone avec les banques et les commerçants, aidant à développer le service Apple Pay depuis ses débuts.

Hoffman, qui se déplace vers de nouveaux pâturages, était également responsable du lancement de Tap to Pay sur iPhone – la nouvelle fonctionnalité d’Apple qui transforme l’iPhone en un terminal de paiement, avec des entreprises capables d’accepter Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact, et d’autres portefeuilles numériques par une simple pression sur leur iPhone.

La raison de la sortie de Hoffman n’est pas claire, on ne sait pas ce qui attend le réalisateur à l’avenir.