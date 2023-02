Le directeur du département de la santé de Kane assistera au discours sur l’état de l’Union à Washington, DC – Shaw Local

Le directeur exécutif du département de la santé du comté de Kane, Michael Isaacson, assistera au discours sur l’état de l’Union mardi soir à Washington DC

Selon un communiqué de presse du comté de Kane, Isaacson sera l’invité du représentant américain Bill Foster (D-Naperville) qui a loué la longue carrière d’Isaacson pour assurer la santé et la sécurité des communautés locales.

“De l’expansion des ressources en santé mentale pour les enfants à la lutte contre l’épidémie d’opioïdes, Michael s’est révélé être un défenseur inébranlable et un leader expérimenté de la sensibilisation communautaire”, a déclaré Foster dans le communiqué.

Foster a également noté les innombrables heures qu’Isaacson et l’équipe du département de la santé du comté de Kane ont passées à coordonner les programmes locaux de réponse à la pandémie qui ont aidé à prévenir la propagation du COVID-19 et finalement à sauver des vies, indique le communiqué.

« Dans les semaines à venir, le président Biden mettra fin à la déclaration d’urgence de santé publique COVID-19. Comme nous le faisons, nous devons nous assurer que cela est fait d’une manière compétente et ordonnée qui donne la priorité et soutient nos services de santé publique locaux et les dirigeants communautaires essentiels comme Michael Isaacson », a déclaré Foster.

Isaacson a qualifié l’invitation à l’état de l’Union et l’opportunité de représenter le département de la santé du comté de Kane d’honneur.

“Du travail pour protéger nos communautés pendant la pandémie à la lutte contre le nombre croissant de troubles liés à la consommation de substances et de surdoses, les dernières années ont été difficiles pour les travailleurs de la santé et le personnel de santé publique de notre communauté et à travers le pays”, a déclaré Isaacson dans le communiqué. . “En tant qu’invité du membre du Congrès Foster, je suis fier de plaider en faveur d’un soutien fédéral continu pour ces questions sur la scène nationale.”

Isaacson a travaillé au département de la santé du comté de Kane pendant plus de 22 ans et a été sollicité pour diriger le département en tant que directeur exécutif en 2022.