Le directeur du Dean College Centre for Business, Entertainment and Sport Management remporte le prix de la radiodiffusion

John Rooke nommé animateur sportif de l’année par la NSMA Rhode Island

FRANKLIN, Mass., 22 janvier 2024 /PRNewswire/ — Le Doyen du Collège Directeur du Centre de gestion des affaires, du divertissement et du sport, John Rooke, a été honoré en tant que diffuseur de l’année 2023 de la National Sports Media Association (NSMA) à Rhode Island. Cette reconnaissance fait partie des NSMA State Awards.

La NSMA, connue pour ses récompenses prestigieuses dans les médias sportifs, a reconnu les contributions exceptionnelles de Rooke dans le domaine de la radiodiffusion. Le dévouement, l’expertise et la passion de Rooke pour la diffusion sportive l’ont distingué, ce qui lui a valu le titre bien mérité de diffuseur de l’année au Rhode Island.

“Peut-être que la plus haute distinction qu’on puisse recevoir est le respect de ses pairs”, a déclaré David Goren, directeur exécutif de la National Sports Media Association. “Je connais John depuis plus de 35 ans et j’ai toujours été impressionné par son professionnalisme, son éthique de travail et la façon dont il se soucie de ses étudiants. C’est un honneur bien mérité.”

Rooke a été professeur à Doyen du Collège depuis 2015. Il apporte au collège une vaste expérience en matière de radiodiffusion et de médias. Il a servi pendant plus de 35 ans en tant que voix radio play-by-play pour Collège Providence le basket-ball dans le Grand Est ; 32 saisons en tant que « Voix du stade Gillette » pour les six fois champions du Super Bowl, les New England Patriots ; 23 ans en tant qu’animateur de talk-show et animateur d’événements pour la radio Patriots et Patriots.com ; 13 ans en tant qu’écrivain et chroniqueur pour plusieurs médias numériques et Le journal Providence; 10 ans en tant qu’animateur d’émission de radio/podcast pour la Big East Conference et Westwood One (This Week in the Big East). Il a également travaillé avec des franchises sportives professionnelles et des départements de sports collégiaux en Massachusetts, Rhode Islandet Texas.

“Nous sommes ravis de voir John Rooke reconnu comme le diffuseur NSMA de l’année à Rhode Island », a déclaré Doyen du Collège Président Kenn Elmore. « Cet honneur reflète non seulement son excellence individuelle, mais souligne également à quel point nos étudiants ont la chance d’avoir l’opportunité de travailler avec des leaders de l’industrie et des praticiens de l’enseignement en classe et sur le lieu de travail. L’expertise et les relations de Rooke offrent des opportunités sans précédent aux étudiants intéressés par les médias sportifs. , la radiodiffusion et la gestion du sport.

Les étudiants du secondaire peuvent se lancer dans une carrière dans la diffusion sportive et obtenir des crédits pré-universitaires sous la tutelle de Rooke et du Doyen du Collège Programme pré-universitaire de diffusion sportive.

Sous la direction de Rooke,Le Centre de gestion du divertissement et du sport pour les entreprises est un partenariat entre les universitaires et l’apprentissage du monde réel. Les étudiants bénéficient dès leur première année d’université d’opportunités avec les Providence Bruins ou grâce au partenariat académique exclusif de Dean avec Kraft Sports + Entertainment (la société holding des New England Patriots et de la New England Revolution).

La NSMA rendra hommage à ses lauréats et aux personnes intronisées au Temple de la renommée lors du 64e week-end de remise des prix et du congrès national de l’organisation, qui se tiendront cet été à Caroline du Nord.

Pour plus d’informations, visitez www.dean.edu.

À propos de l’Association nationale des médias sportifs

La National Sports Media Association, Inc. est une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) qui cherche à développer des opportunités de formation pour ceux qui souhaitent poursuivre une carrière dans les médias sportifs, par le biais de programmes de réseautage, de stages, de mentorat et de bourses.



La NSMA honore, préserve et célèbre également l’héritage diversifié des médias sportifs dans les États Unis.

Fondée en 1959 sous le nom de National Sportscasters and Sportswriters Association à Salisbury, Caroline du Nordla NSSA a ajouté son Temple de la renommée en 1962, avec Riz Grantland comme son premier membre. L’organisation a été rebaptisée National Sports Media Association en 2016 et a déménagé à Winston-Salem, Caroline du Nord un an plus tard.

À propos Doyen du Collège

Doyen du Collège est un privé, résidentiel Collège de la Nouvelle-Angleterre ancré dans une culture et une tradition selon lesquelles tous les étudiants méritent la possibilité de réussir académiquement et personnellement. Communauté de soutien unique depuis plus de 150 ans, Dean a tissé un soutien et un engagement étendus auprès des étudiants avec un enseignement exceptionnel et des activités innovantes sur le campus. Nos diplômés sont des apprenants à vie qui prospèrent dans leur carrière, assument la responsabilité sociale et font preuve de leadership. C’est La différence du doyen.

