Le directeur du CDC teste positif pour COVID-19 et présente des symptômes bénins

ATLANTA (AP) – Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a été testé positif au COVID-19.

Le Dr Rochelle Walensky, qui est à jour de ses vaccinations, a été testée positive vendredi soir et présentait des symptômes bénins, a indiqué le CDC dans un communiqué.

“Conformément aux directives du CDC, elle s’isole à la maison et participera virtuellement à ses réunions prévues”, a déclaré l’agence. Les cadres supérieurs et les contacts proches ont été informés de son test positif et surveillent leur santé.

Walensky, qui a repris l’agence en janvier 2021 après avoir été nommé par le président Joe Biden, est le dernier responsable de la santé à avoir été testé positif au COVID-19 cette année. Le Dr Anthony Fauci, le visage de la réponse américaine à la pandémie, et le secrétaire américain à la Santé Xavier Becerra ont tous deux été testés positifs en juin.

The Associated Press