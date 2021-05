Le directeur du CDC témoigne devant les législateurs de la Chambre sur le budget de l’agence

[The stream is slated to start at 10:00 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a témoigné devant le Congrès mercredi sur le budget annuel de l’agence alors que les États-Unis combattent la pandémie de Covid-19, qui a tué près de 600 000 Américains.

Le Dr Anne Schuchat, directrice adjointe des Centers for Disease Control and Prevention, témoigne également devant le sous-comité des crédits de la Chambre du travail, de la santé et des services sociaux, de l’éducation et des agences connexes mercredi.

L’audience intervient un peu plus d’une semaine après Schuchat a annoncé sa retraite de l’agence de santé publique après 33 ans. Cela intervient également alors que l’agence a pris des critiques sur ses conseils mis à jour sur les masques faciaux pour les Américains entièrement vaccinés.

Le CDC a annoncé le 13 mai que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter un masque facial ou de rester à 1,80 mètre des autres dans la plupart des contextes, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur. Les personnes non vaccinées devraient continuer à porter des masques, ajoutant qu’elles risquent toujours de contracter une maladie légère ou grave, de mourir et de transmettre la maladie à d’autres.