Le directeur du CDC s’en tient aux directives «pas de masques pour les personnes vaccinées» au mépris de l’OMS – RT USA News

L’essentiel : 1️⃣ #COVID-19[FEMININE les vaccins protègent des variantes2️⃣ Il y a des régions des États-Unis avec de faibles taux de vaccination3️ Les régions avec des taux de vaccination plus faibles sont plus susceptibles de voir des augmentations de COVID-194️⃣ Les politiques locales de masque protègent les non vaccinésTrouvez un vaccin https://t.co/bfOV5VzBpq. https://t.co/SBd8pCWCC0

– Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) 30 juin 2021