Robert Redfield, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a émis un avertissement sévère alors que l’hiver se profile et que les hospitalisations dues aux coronavirus augmentent.

«La réalité est que décembre, janvier et février vont être des temps difficiles. Je crois en fait qu’ils vont être la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique de ce pays », a déclaré Redfield mercredi.

« En grande partie à cause du stress que cela va imposer à notre système de santé publique », a-t-il ajouté, s’exprimant lors d’un événement virtuel avec la Chambre de commerce américaine.

« Nous envisageons potentiellement 150 000 à 200 000 personnes supplémentaires [dying] avant d’entrer en février. C’est donc vraiment un moment important », a déclaré Redfield.

Cela s’est produit alors que les hospitalisations au COVID-19 aux États-Unis ont atteint un record pour une quatrième journée consécutive mardi, approchant les 100000, selon un décompte de Reuters.

Mardi, les États-Unis ont également enregistré leur plus grand nombre de morts en un jour depuis le 30 avril avec 2597 décès, selon une analyse DailyMail.com des données de l’Université Johns Hopkins.

Au moins quatre États – l’Illinois, le Kansas, le Minnesota et l’Oklahoma – ont signalé une augmentation record des décès mercredi.

Dans ses remarques, Redfield a offert une note d’espoir, affirmant qu’une distanciation sociale rigoureuse et le port de masques pourraient ralentir la propagation du virus.

«Nous ne sommes pas sans défense. La vérité est que l’atténuation fonctionne », a-t-il déclaré. «Le défi avec ce virus est qu’il ne fonctionnera pas si la moitié d’entre nous fait ce que nous devons faire. Cela ne fonctionnera probablement même pas si les trois quarts font ce que nous devons faire.

« Ce virus va vraiment exiger que nous soyons tous vigilants », a-t-il ajouté.

Redfield a déclaré que les « rassemblements à domicile » étaient désormais devenus un vecteur majeur de transmission du virus, et a noté qu’il est possible pour les personnes qui ne se sentent pas du tout malades de propager la maladie.

«Le problème avec COVID, ce n’est pas comme la grippe. Ce n’est pas comme le SRAS. Sa transmission majeure, en particulier chez ceux d’entre nous qui ont moins de 45 ans, est asymptomatique. Donc, vous ne savez pas qui est infecté et qui ne l’est pas », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche a émis l’un de ses avertissements les plus forts à ce jour, selon lequel « le risque de COVID pour tous les Américains est à un niveau historique », dans son dernier rapport de situation aux États.

« Nous sommes dans un endroit très dangereux », a déclaré le groupe de travail dans le rapport, envoyé aux États mardi, et obtenu par NBC News.

Le rapport est envoyé chaque semaine aux États américains et brosse régulièrement un tableau beaucoup plus sombre de la crise des coronavirus aux États-Unis que ne le présentent les visages publics du groupe de travail du président Trump. Il a averti que la flambée d’infections et d’hospitalisations post-Thanksgiving menaçait de « compromettre les soins aux patients COVID, ainsi que les soins médicaux en général ».

Les nouveaux cas par habitant sont indiqués sur une carte horrible dans le rapport, dans laquelle presque tous les États-Unis apparaissent comme un point chaud géant, avec 19 États dont le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Wyoming et le Nouveau-Mexique, se classant parmi les principaux domaines de préoccupation après avoir signalé à au moins 500 nouveaux cas pour 100 000 résidents la semaine dernière.

Le dernier rapport du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche avertit que « la menace COVID pour tous les Américains est à un niveau historique » car il révèle que 19 États américains ont vu plus de 500 nouveaux cas pour 100000 habitants la semaine dernière

Une deuxième carte du rapport de la Maison Blanche montre que 27 États, dont le Dakota, le Nouveau-Mexique et le Montana, ont subi plus de 100 décès pour 100000 habitants la semaine dernière

Une deuxième carte montre que 27 États, dont le Dakota, le Nouveau-Mexique et le Montana, ont subi plus de 100 décès pour 100 000 habitants la semaine dernière.

«L’incidence nationale quotidienne du COVID après le Memorial Day, mais avant la poussée estivale, était inférieure à 25 000 nouveaux cas / jour et est maintenant de plus de 180 000 nouveaux cas / jour; Les patients hospitalisés COVID étaient alors moins de 30 000 mais sont maintenant plus de 90 000; les décès ont plus que doublé », indique le rapport de la Maison Blanche.

Le groupe de travail de la Maison Blanche est allé jusqu’à dire aux responsables locaux de la santé qu’ils « doivent » alerter le public du risque de coronavirus directement si les responsables de l’État ne promulguent pas de politiques et de recommandations pour protéger les personnes contre le coronavirus, ordonnant efficacement aux responsables de la santé de partir. au-dessus des autres autorités gouvernementales.

L’escalade des décès et des hospitalisations aux États-Unis souligne le besoin urgent de faire approuver un vaccin contre le coronavirus – mais les conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) ne sont pas censés décider d’accorder une autorisation d’urgence au jab de Pfizer avant la semaine prochaine, malgré le vaccin. feu vert des fonctionnaires au Royaume-Uni

« Je ne doute pas que nous allons voir un nombre croissant de morts … et c’est un endroit horrible et tragique », a déclaré Josh Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation, à l’AP.

«Ça va être quelques semaines très sombres.