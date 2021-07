Le directeur du CDC prévient que les hôpitaux atteignent à nouveau leur capacité aux États-Unis alors que le pic mortel de Covid est prévu pour le mois prochain

LE directeur des Centers for Disease Control and Prevention avertit les Américains, y compris ceux qui sont déjà vaccinés, de porter des masques car les hôpitaux approchent de leur capacité comme ils l’étaient au début de la pandémie.

« Que vous soyez vacciné ou non, sachez que nous, ensemble, ne sommes pas encore sortis du bois », a déclaré jeudi la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a averti les Américains que les hôpitaux approchent de leur capacité Crédit : Rex

« Nous sommes encore à un autre moment charnière de cette pandémie, avec des cas à nouveau en augmentation et certains hôpitaux atteignant leur capacité dans certaines régions », a-t-elle déclaré. ajoutée.

« Nous examinons toujours les données au fur et à mesure qu’elles arrivent », a-t-elle poursuivi.

« Nos conseils sont clairs depuis que nous les avons publiés il y a plusieurs mois et c’est que si vous n’êtes pas vacciné, vous devez continuer à porter un masque et à vous protéger ainsi que ceux qui vous entourent. »

Les commentaires de Walensky font écho à ceux de l’ancien directeur de la Food and Drug Administration, le Dr Scott Gottlieb, qui a également tiré la sonnette d’alarme en disant que la nouvelle variante delta provoque un apport massif dans les hôpitaux des pays touchés du monde entier.

« En fin de compte, nous allons voir une croissance continue au moins pour les trois ou quatre prochaines semaines », a-t-il déclaré jeudi sur Squawk Box.

« Il va probablement y avoir un pic vers la fin août ou le début septembre. »

« Il est possible que vous voyiez une deuxième petite bosse alors que les enfants retournent à l’école et que les écoles deviennent des vecteurs de transmission comme nous l’avons vu, mais cela va aller et venir. »

Walensky et Gottlieb ont tous deux tiré la sonnette d’alarme face au nombre croissant de cas aux États-Unis en raison directe de la variante delta du coronavirus.

Les États-Unis ont enregistré plus de 52 000 nouveaux cas de virus mercredi seulement, atteignant une moyenne hebdomadaire de près de 40 000 cas.

C’est une augmentation de 268% par rapport à un peu plus de 10 000 cas signalés il y a plus de trois semaines.

De même, chaque État et le district de Columbia ont signalé une augmentation des cas en raison de la saison des vacances.

Bien que les décès soient restés stagnants, ils ont légèrement augmenté de moins de 10% par rapport à environ 240 il y a environ trois semaines.

Cela survient alors que les politiciens de tout le pays font pression pour que leur population non vaccinée obtienne le vaccin, affirmant que ceux des États avec moins de taux de vaccination – Alabama, Floride, Louisiane et Missouri – subissent le plus gros de la crise.

La Maison Blanche n’a pas encore déclaré si elle ferait un autre mandat de masque à la suite de la variante delta.