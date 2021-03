Dans neuf États au cours des deux dernières semaines, les cas de virus ont augmenté de plus de 40%, selon la base de données du Times. Le Michigan a ouvert la voie avec une augmentation de 133%. Le nord-est a également connu une augmentation inquiétante des cas de virus. Le Connecticut a signalé une augmentation de 62 pour cent des cas au cours des deux dernières semaines, et New York et la Pennsylvanie ont tous deux signalé des augmentations de plus de 40 pour cent.

Selon une base de données du New York Times, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas de virus dimanche était de 63000, un niveau comparable à fin octobre, et contre 54000 par jour deux semaines plus tôt, soit une augmentation de plus de 16%. Des hausses similaires dans le passé au cours de l’été et de l’hiver ont conduit à des poussées majeures de propagation de la maladie, a déclaré le Dr Walensky.

