Le directeur du CDC dit que la planification américaine est «  juste au cas où  »

Le Dr Rochelle Walensky, nommé par le président élu américain Joe Biden pour diriger les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, écoute Biden annoncer des nominés et des personnes nommées pour faire partie de ses équipes de lutte contre la santé et les coronavirus lors d’une conférence de presse à son siège de transition à Wilmington, Delaware, le 8 décembre 2020.

Kevin Lamarque | Reuters