Le directeur du CDC défend le guidage du masque de levage pour les vaccinés

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, la Dre Rochelle Walensky, est vue lors d’une audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions pour discuter de la réponse fédérale en cours au COVID-19, au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 11 mai 2021.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a défendu la décision de l’agence de lever ses directives sur le masque la semaine dernière pour les personnes entièrement vaccinées contre le coronavirus, alors que les responsables de la santé de l’État et locaux se demandent s’il convient de faire de même.

« Ce n’était pas la permission de jeter des masques pour tout le monde partout. C’était vraiment une évaluation individuelle de votre risque fondée sur la science », a déclaré Walensky dimanche matin sur NBC.Rencontrer la presse. «

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci a réaffirmé les conseils en apparaissant sur « Face The Nation » de CBS plus tard dans la matinée.

« Il y a eu une accumulation de données montrant l’efficacité réelle des vaccins », a déclaré Fauci.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour leurs directives jeudi, affirmant qu’il est sécuritaire pour les Américains entièrement vaccinés de retirer leurs masques dans la plupart des contextes, qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur. C’est la première fois en plus d’un an que le gouvernement fédéral encourage l’abandon des masques et marque un tournant majeur pour la pandémie.

«À l’heure actuelle, les données, la science, nous montrent qu’il est sécuritaire pour les personnes vaccinées de retirer leur masque. En tant que directeur du CDC, j’ai promis aux Américains que je vous transmettrais cette science quand je le saurais et c’est ce que Je l’ai fait jeudi », a déclaré Walensky.

La recommandation de l’agence a été critiquée comme étant trop ambiguë ou précipitée. Ce n’est pas non plus obligatoire, de sorte que les États, les municipalités et les entreprises peuvent choisir de le suivre ou non. Il n’y a pas non plus de moyen définitif de savoir qui a reçu un vaccin, et de nombreux endroits devront travailler sur une sorte de système d’honneur.

« Nous demandons aux gens d’être honnêtes avec eux-mêmes », a déclaré Walensky. «S’ils sont vaccinés et ne portent pas de masque, ils sont en sécurité. S’ils ne sont pas vaccinés et ne portent pas de masque, ils ne sont pas en sécurité».

Certains États et entreprises ont déjà décidé de maintenir les mandats de masque en place. Le New Jersey et Hawaï demanderont aux gens de continuer à porter des masques à l’intérieur. Certains détaillants, dont Target, Gap, Home Depot et Ulta Beauty, ont également déclaré qu’ils maintiendraient les protocoles de pandémie en place.

« Les travailleurs essentiels sont toujours obligés de jouer au masque de la police pour les acheteurs qui ne sont pas vaccinés et refusent de suivre les mesures de sécurité COVID locales. Sont-ils maintenant censés devenir la police de vaccination? », A déclaré Marc Perrone, président du Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce. dans une déclaration partagée avec CNBC vendredi.

D’autres ont salué cette décision, affirmant qu’elle pourrait encourager plus de personnes à se faire vacciner contre le virus, car le rythme des vaccins administrés a ralenti ces dernières semaines.

L’Illinois, le Connecticut, l’Oregon, la Pennsylvanie, Washington, le Minnesota, le Nevada, le Kentucky et l’Oregon ont tous déclaré qu’ils assoupliraient leurs règles sur les masques. Le Texas avait levé ses mandats de masque avant la recommandation du CDC.

De plus, des responsables de New York et de Californie, deux des États les plus durement touchés, examinent actuellement les changements du CDC et n’ont pas encore donné de directives, ce qui signifie que les mandats sont toujours en place.

Fauci a déclaré que le CDC sortira dans les prochaines semaines avec plus de précisions sur le moment où les masques sont appropriés.

Vendredi, plus de 156 millions d’Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, selon le CDC. Environ 121 millions sont entièrement vaccinés, selon l’agence.