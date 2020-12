Le vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 peut être officiellement administré aux citoyens américains en tant que directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Robert Redfield, a donné le feu vert à l’agence.

La décision de Redfield fait suite au Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation recommandant que le vaccin soit administré aux personnes de 16 ans et plus.

Vendredi, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin et le premier lot de vaccins a commencé à être expédié dimanche depuis une usine de Portage, dans le Michigan, les flacons arrivant dans environ 600 endroits dans les prochains jours.

Dans un communiqué annonçant l’approbation finale du vaccin, Redfield a déclaré « initiale » les vaccinations commenceront « Dès lundi. »

«C’est la prochaine étape de nos efforts pour protéger les Américains, réduire l’impact de la pandémie de Covid-19 et aider à rétablir une certaine normalité dans nos vies et dans notre pays», il a annoncé.

Malgré le vaccin, Redfield a pris un ton sombre sur la pandémie ces derniers jours, prédisant jeudi que les décès de Covid-19 par jour dépasseront probablement le nombre de victimes du 11 septembre et de l’attaque de Pearl Harbor.

«Nous sommes maintenant dans le laps de temps où nous allons probablement avoir plus de décès par jour au cours des 60 à 90 prochains jours que lors du 11 septembre ou à Pearl Harbor». Redfield a déclaré lors d’un événement organisé par le Council on Foreign Relations.

Les paroles de Redfield font suite à plus de 3000 décès signalés la veille, un nombre supérieur au nombre de décès du 11 septembre et de Pearl Harbor.

Redfield a déclaré que même avec la distribution du nouveau vaccin, le nombre de morts ne devrait pas être affecté de manière significative pendant quelques mois.

«La réalité est que l’approbation du vaccin cette semaine n’aura pas vraiment d’impact que je pense à quelque degré que ce soit au cours des 60 prochains jours». il a dit.

Les États-Unis ont signalé plus de 16 millions de cas de Covid-19, ainsi que plus de 298 000 décès, notamment et récemment dépassant les 291 557 morts de soldats tués au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.

