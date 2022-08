Le directeur du campus est du Lockport Township High School reçoit un prix – Shaw Local

Lockport Township High School District 205 a annoncé que son conseil d’administration avait reconnu John Greenan, directeur du campus est, comme directeur d’école secondaire de l’année 2022 par l’Illinois Principal Association Three Rivers Region.

Avant la conférence annuelle de l’IPA à l’échelle de l’État en octobre, le processus de sélection des directeurs de l’année de l’Illinois aux niveaux élémentaire, intermédiaire et secondaire commence. L’IPA est divisée en plusieurs régions géographiques et chaque région nomme son principal respectif de l’année. S’il est nommé, un directeur remplit une demande, y compris des lettres de recommandation. Les candidats sont sélectionnés par leurs pairs directeurs.

Greenan est devenu directeur du campus est le 1er juillet 2019. Il a servi le district 205 depuis 2022 dans un certain nombre de rôles, notamment doyen des étudiants, directeur adjoint, professeur d’études sociales et entraîneur de basket-ball pour garçons. Greenan a obtenu son baccalauréat en histoire, sa maîtrise en leadership pédagogique et son doctorat en leadership pédagogique de l’Université de St. Francis.